Le notizie di oggi: 540 civili sono stati uccisi in 10 mesi dall'aviazione della giunta militare in Myanmar. Taiwan offre ricompense di migliaia di dollari per segnalazioni su attività cinesi in mare. La Corea del Nord ha affettuato attacchi di disturbo del segnale GPS, colpite navi e aerei civili di Seoul. 29enne racconta ad Al Jazeera la sua infanzia nella comunità cristiana di Gaza, dopo un anno di bombardamenti.

PAKISTAN

Almeno 24 persone sono state uccise e 46 ferite dopo che un'esplosione suicida alla stazione ferroviaria di Quetta. Il fatto arriva una settimana dopo l'esplosione di una bomba vicino a una scuola femminile e a un ospedale nel distretto di Mastung, in Balochistan, che ha causato 8 morti. Le province del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa, hanno visto un forte aumento degli incidenti legati al terrorismo nell'ultimo anno. Il gruppo separatista etnico baloch - Balochistan Liberation Army - ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

MYANMAR

Almeno 540 civili sono stati uccisi da attacchi aerei della giunta in Myanmar nei primi 10 mesi dell'anno, con il maggior numero di morti nello stato di Rakhine. Il conteggio effettuato dall'Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) è giunto mentre il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha avvertito in un rapporto che il Rakhine sta affrontando una “minaccia imminente di carestia acuta”, con più di 2 milioni di persone “a rischio di fame” a causa del conflitto in corso e delle restrizioni alle merci che entrano nello Stato.

TAIWAN - CINA

La guardia costiera di Taiwan ha dichiarato ieri che offrirà ricompense del valore di migliaia di dollari per l'individuazione di attività cinesi in mare, comprese navi da guerra o sottomarini, affermando di voler sfruttare il “potere della gente”. Negli ultimi cinque anni Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio, si è lamentata dell'intensificarsi delle attività militari cinesi e la guardia costiera taiwanese è stata sempre più coinvolta nel pattugliamento delle aree marine.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

La Corea del Nord ha effettuato attacchi di disturbo del segnale GPS ieri e oggi: un'operazione che ha colpito diverse navi e decine di aerei civili in Corea del Sud, ha detto l'esercito di Seoul. Le accuse di disturbo arrivano circa una settimana dopo che il Nord ha testato quello che ha dichiarato essere il suo missile ICBM più avanzato e potente, il suo primo lancio di questo tipo da quando è stato accusato di aver inviato soldati per aiutare la Russia a combattere l'Ucraina.

GAZA - ISRAELE

Ad oltre un anno dal 7 ottobe 2023 i cristiani palestinesi si disperano per la distruzione Gaza per mano di Israele, mentre Trump si prepara a tornare il presidente del suo più potente alleato, gli Stati Uniti. Khalil Sayeghm, cristiano 29enne, racconta ad Al Jazeera la sua infanzia nella comunità cristiana di Gaza, devastata da un anno di bombardamenti israeliani.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha condannato solo ora il 34enne impiegato di banca Aleksandr Krajčik a 13 anni di lager a regime duro con l’accusa di alto tradimento, per aver trasferito 50 euro a una banca tedesca, che sostiene l’esercito ucraino, il 26 febbraio 2022, due giorni dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, quando ancora non si applicavano le aggravanti di pena.

GEORGIA

I servizi di sicurezza statale della Georgia hanno convocato per un interrogatorio il fondatore del canale televisivo di opposizione Mtavari Arkhi, Georgij Rurua, in quanto testimone di un “complotto terroristico”, e per molti si tratta di un segnale dell’inizio delle persecuzioni del regime del Sogno Georgiano per zittire le critiche e le accuse, e controllare il Paese.