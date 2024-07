Londra (AsiaNews/Agenzie) - Nonostante la dura sconfitta del loro volto più noto, l’ex premier conservatore Rishi Sunak, i politici di origine indiana toccano il loro massimo storico nel nuovo parlamento inglese uscito dal voto di giovedì 4 luglio. Nella tornata elettorale che ha decretato la schiacciante vittoria del partito laburista di Keir Starmer, ad aggiudicarsi un seggio sono stati infatti in 26, contro i 15 che fino a ieri sedevano nei 650 seggi della Camera dei comuni nella legislatura precedente.

Molti big del partito conservatore di origine indiana - tra cui lo stesso Sunak che correva nello Yorkshire – sono riusciti a mantenere il proprio seggio. Ma la novità è l’affermazione di tanti politici di origine indiana che questa volta sono stati candidati dal partito laburista, dopo la pesante sconfitta in questo settore dell’elettorato nel voto del 2019. Secondo il censimento del 2021, nel Regno Unito un milione di persone si identificano come indù e sono il terzo gruppo religioso più numeroso dopo cristiani e musulmani.

Tra i parlamentari conservatori di origine indiana che hanno mantenuto il loro seggio ci sono gli ex ministri degli Interni, Suella Braverman e Priti Patel. Il conservatore Shivani Raja ha vinto nella circoscrizione di Leicester East, dove doveva vedersela con altri due candidati di origine indiana: il laburista Rajesh Agrawal e l’indipendente Keith Vaz. In quest’area a forte presenza di immigrati dal subcontinente, uno dei temi principali della campagna elettorale è stata la salvaguardia delle luminarie per la festa di Diwali, che erano a rischio a causa dei tagli al bilancio comunale cittadino.

Tra i tanti nuovi eletti laburisti, Kanishka Narayan è diventato il primo deputato espressione di una minoranza etnica ad aggiudicarsi un seggio in parlamento per il Galles. Molto significativa, poi, la storia di Sojan Joseph, che ha vinto il seggio di Ashford – una roccaforte dei conservatori – dove ha sconfitto Damien Green, già vice-premier con Theresa May. Sojan Joseph diventa il primo deputato britannico proveniente dalla comunità cattolica del Kerala.

Originario del villaggio di Onamthuruthu nel distretto di Kottayam Sojan Joseph è un infermiere che lavora nelle strutture di assistenza ai malati psichici. Il sito cattoilico indiano MattersIndia ha raccontato che, una volta ottenuto il diploma presso la scuola parrocchiale St. George di Kaipuzha, aveva un'unica preoccupazione: trovare un lavoro per guadagnarsi da vivere e mantenere i genitori. Nonostante la società del Kerala considerasse ancora questa professione una prerogativa femminile, Sojan ha frequentato un corso triennale di infermieristica psichiatrica a Bangalore per poi partire per Londra nel novembre 2001. Ed è stato proprio il suo lavoro a portarlo alla scelta di entrare in politica: “Ho conosciuto persone che attraversano difficoltà che toccano il cuore - ha raccontato a MattersIndia - tra cui anche tanti immigrati dall’Asia”.