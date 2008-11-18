Le notizie di oggi: gli Stati Uniti hanno nominato un nuovo inviato per le questioni tibetane. Il presidente francese Emmanuel Macron in India per concludere accordi di vendita dei jet Rafale. L'Afghanistan ha rilasciato tre soldati pakistani per l'inizio del Ramadan. In Giappone si studia il sonno anche con le app di Pokemon.

CINA – PERÙ

Ieri il Congresso del Perù ha votato a favore della rimozione presidente ad interim José Jeri a quattro mesi dall’inizio del suo mandato per presunta "sponsorizzazione di interessi illegali". Jeri è accusato di aver incontrato in segreto alcuni uomini d’affari cinesi, tra cui un imprenditore che sarebbe responsabile di traffici di legname illegali. Jeri ha negato ogni illecito e ha affermato di aver incontrato gli imprenditori per organizzare una festa peruviano-cinese.

USA – CINA

Dopo gli auguri per il Capodanno lunare del segretario di Stato, Marco Rubio, che ha citato la festa tibetana di Losar ricordando “la forza d'animo e la resilienza della comunità tibetana in tutto il mondo”, gli Stati Uniti hanno nominato Riley Barnes nuovo inviato per le questioni tibetane. Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto immediatamente all'annuncio di Rubio, ma Pechino aveva già criticato nomine simili in passato.

INDIA – FRANCIA

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita in India per formalizzare la vendita di 114 jet da combattimento Rafale, anche se restano ancora diversi passaggi prima della firma del contratto. L’India vede nella Francia un partner cruciale per la difesa (insieme alla Russia) perché Parigi offre la possibilità dii una produzione congiunta e trasferimenti di tecnologia per rafforzare l’industria bellica di Delhi, diventata principale acquirente degli armamenti francesi.

CAMBOGIA – THAILANDIA

Il primo ministro della Cambogia Hun Manet ha ribadito che le forze thailandesi stanno occupando parte del territorio cambogiano. Hun Manet si è recato a Washington per partecipare a una riunione del Board of Peace di Trump e ha affermato di sperare che il nuovo organismo possa svolgere un ruolo anche nella distensione della situazione al confine, che ha descritto come "fragile" nonostante il cessate il fuoco di dicembre

PAKISTAN – AFGHANISTAN

Il portavoce dei talebani in Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ha annunciato che tre soldati pakistani, catturati dalle forze afghane il 12 ottobre 2025 durante gli scontri al confine, sono stati rilasciati in occasione dell’inizio del Ramadan e consegnati a una delegazione dell’Arabia Saudita, che ha avanzato la richiesta e promosso la mediazione tra i due Paesi dell’Asia meridionale.

GIAPPONE

Un noto ricercatore del sonno, Masashi Yanagisawa, ha studiato la relazione tra ore dormite e prestazioni lavorative utilizzando i dati raccolti dall’app “Pokemon Sleep”, un gioco che permette agli utenti di prendersi cura dei Pokemon. Yanagisawa e il suo team di ricerca universitario hanno analizzato circa 2,1 milioni di dati, raccolti in 28 giorni da oltre 79mila lavoratori adulti in Giappone che hanno acconsentito a partecipare allo studio, da cui è emerso che coloro che hanno una variazione di sonno ampia tra i giorni lavorativi e il fine settimana registrano una perdita, in termini di efficacia produttiva, di circa 140mila yen (914 dollari) all’anno.

RUSSIA

Tra le tante aziende in crisi in Russia vi sono i negozi di abiti per bambini, che a gennaio 2026 nelle città principali per oltre un milione di abitanti sono poco più di 8 mila, il 16% in meno dell’anno precedente, come comunica il service 2Gis, chiudendone molti di più del numero complessivo dei negozi del settore abbigliamento, evidentemente non solo per i costi sempre più elevati e la pressione fiscale, ma anche per la minore presenza di bambini.

GEORGIA

La polizia georgiana non ha permesso di tenere la commemorazione di Aleksej Naval’nyj nella piazza della Libertà di Tbilisi, per cui i manifestanti si sono riuniti in uno spazio privato dell’associazione "Frame", nella parte vecchia della capitale. È stata in questo modo applicata per la prima volta la nuova legge contro le manifestazioni, anche se in questo caso non erano previste azioni di protesta o disturbo dell’ordine pubblico.