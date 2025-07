GAZA – ISRAELE

Hamas ha annunciato di aver presentato una risposta “positiva” alla proposta di cessate il fuoco con Israele, aggiungendo di essere in grado di tenere “immediatamente” colloqui per colmare le lacune rimanenti nell’accordo. Secondo Times of Israel, il gruppo ha anche presentato le proprie riserve, segnalando una serie di ostacoli che restano da superare per finalizzare la tregua.

INDIA – PAKISTAN – CINA

La Cina avrebbe fornito al Pakistan "informazioni in tempo reale" sulle posizioni delle truppe e degli armamenti indiani durante lo scontro tra Delhi e Islamabad di inizio maggio, ha riferito il tenente generale Rahul Singh durante un evento dell'industria della difesa che si è tenuto ieri a New Delhi. Il vice capo dell’esercito ha inoltre chiesto aggiornamenti ai sistemi di difesa indiani.

TAIWAN – GIAPPONE

La città di Nagasaki ha accettato la richiesta di Taiwan di partecipare alla cerimonia che quest’anno celebra l’80° anniversario del bombardamento atomico degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Sarebbe la prima volta che i partecipanti dell’isola prendono parte all’evento, che si terrà il mese prossimo.

MYANMAR

La giunta militare del Myanmar ha dichiarato di aver rilasciato 93 bambini soldato. Un rapporto delle Nazioni unite accusava i militari di aver reclutato più di 400 minorenni per combattere nella guerra civile, una pratica da anni consolidata sia nei ranghi dell’esercito che in quelli delle milizie etniche che compongono la resistenza.

TIBET

Durante una cerimonia a Dharamsala in vista del suo compleanno, che si celebrerà domani, il Dalai Lama ha dichiarato che spera di vivere fino a 130 anni: “Abbiamo perso il nostro Paese e viviamo in esilio in India, ma sono riuscito a dare un certo beneficio agli esseri senzienti. Quindi, vivendo qui a Dharamshala, intendo servire gli esseri senzienti e il dharma il più possibile”. Nei giorni scorsi l’India ha espresso il proprio sostegno al leader spirituale in chiave anti-cinese.

RUSSIA

La procura generale di Russia ha presentato una causa al tribunale di Čeljabinsk sugli Urali, per chiedere la nazionalizzazione di 5 grandi compagnie russe di estrazione mineraria e commercio di materiali preziosi, appartenenti agli oligarchi Konstantin Strukov, Ekaterina Kuznetsova e Natalia Zarubina, per “violazioni delle leggi di protezione dell’ambiente”.

KIRGHIZISTAN

Il Comitato indipendente internazionale per la difesa dei giornalisti Cpj ha rivolto un appello al presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, affinché ponga il veto contro la nuova legge kirghisa sui mezzi d’informazione, che obbliga alla registrazione presso l’organismo statale competente e di fatto proibisce agli stranieri di creare o entrare in possesso di mass-media.