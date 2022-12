Le altre notizie del giorno: il parlamento di Seoul chiede le dimissioni del ministro dell'Interno dopo la strage di Itaewon, i cittadini cinesi esortati a non mescolare i farmaci per contrastare il Covid-19, in Malaysia si alzano i prezzi di verdure e pesce a causa dei cambiamenti climatici, in Siria uccisi due miliziani dello Stato islamico.