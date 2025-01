Le notizie di oggi: con i corpi dei due beduini ritrovati in un tunnel di Rafah scendono a 94 gli ostaggi che sarebbero ancora a Gaza (di cui 34 ritenuti morti). Boss della yazuka - la mafia giapponese - condannato negli Usa per traffico di materiali nucleari dal Myanmar. Shanghai apre agli ospedali di proprietà straniera. Stangata sulle multe in Vietnam. In Tagikistan il presidente Emomali Rakhmon cede il posto al figlio pr il messaggio di inizio anno.

INDIA

Almeno sei devoti sono morti e decine di persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente al tempio di Venkateswara Swamy sulle colline di Tirumala, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh. L'incidente è avvenuto mentre centinaia di persone si accalcavano per acquistare i biglietti per il Vaikunta Dwara Darshanam, una cerimonia che si tiene in qusti giorni nei pressi dell'antico tempio.

GAZA-ISRAELE

Il corpo dell'ostaggio Youssef Ziyadne, 53 anni - un beduino che lavorava nella stalla di un kibbutz vicino alla Striscia di Gaza e rapito dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 - è stato recuperato dall'esercito israeliano in un tunnel nell’area di Rafah. Altri resti non ancora formalmente identificati sarebbero del figlio Hamza, 22 anni, rapito insieme a lui. Nell’area vi erano anche I corpi di almeno alter due persone che l’esercito israeliano ritiene fossero sorveglianti di Hamas. Si ritiene che 94 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangano a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti confermati dall'IDF.

GIAPPONE-MYANMAR- STATI UNITI

Un boss della yakuza - la mafia giapponese - si è dichiarato colpevole presso un tribunale federale di New York per traffico di materiali nucleari come uranio e plutonio per armi dal Myanmar ad altri Paesi. Takeshi Ebisawa, 60 anni, membro di un'organizzazione criminale, ha anche ammesso di aver collaborato con una rete globale di associati provenienti da Paesi come la Thailandia, lo Sri Lanka e gli Stati Uniti per il traffico di droga e armi.

CINA

Shanghai ha avviato un piano per consentire la creazione in Cina di ospedali di proprietà interamente straniera in zone economiche chiave, aree biofarmaceutiche e quartieri del centro che ospitano molti residenti stranieri. La capitale commerciale è la prima città ad annunciare questa misura dopo che, a settembre, il governo centrale aveva dichiarato che avrebbe permesso la creazione di ospedali di proprietà interamente straniera in nove località, tra cui Pechino.

VIETNAM

Con il nuovo anno in Vietnam è entrato in vigore un nuovo decreto che permette alla polizia di comminare pesanti sanzioni a chi passa con il rosso, va in moto sui marciapiedi o usa il cellulare mentre guida. In forza del decreto 168 le multe per gli automobilisti che passano col rosso, ad esempio, sono aumentate da 4 milioni di dong vietnamiti (157 dollari) a 18 milioni di dong vietnamiti (709 dollari).

RUSSIA

Nella prigione d’isolamento Vodnik di Mosca è morto il direttore dell’agenzia di viaggi Man Travel, Andrej Kotov, rinchiuso da un mese con l’accusa di estremismo per aver organizzato viaggi turistici per omosessuali, Sottoposto ripetutamente ad elettroshock, umiliato e torturato in ogni modo, sarebbe stato picchiato a sangue da altri detenuti fino alla morte, derubricata come “suicidio”.

TAGIKISTAN

Ha destato una forte impressione in Tagikistan il fatto che il messaggio di inizio anno alla nazione sia stato pronunciato non dal presidente Emomali Rakhmon, per la prima volta dal 1994, ma da suo figlio Rustam Emomali, sindaco di Dušanbe e speaker del parlamento, senza dare motivazioni ufficiali, ma alimentando le voci di una vicina sostituzione alla presidenza.