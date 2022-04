di Stefano Vecchia

Secondo la graduatoria di Surfshark le Filippine sono il Paese al mondo con maggiori rischi per i minori su internet, seguono Thailandia e Turchia. Sfruttamento sessuale, cyberbullismo e hacking tra i pericoli più diffusi. Negli ultimi due anni - parallelamente alla didattica a distanza - è cresciuta drammaticamente anche la pornografia infantile.

Manila (AsiaNews) - I minori filippini sono quelli per cui nel mondo è più elevato il rischio di cadere vittima di crimini attraverso internet. A indicarlo è uno studio di Surfshark, azienda internazionale impegnata nella produzione di strumenti di sicurezza informatica. In questa triste graduatoria i piccoli filippini precedono i loro coetanei thailandesi e quelli turchi.

I ricercatori si sono basati sui dati diffusi da varie fonti, tra cui quelli dell’Fbi statunitense resi disponibili tra il 2015 e il 2020, e l’Indice della sicurezza online dei bambini (Child Online Safety Index) del DQ Institutes, organismo impegnato nel definire standard di sicurezza online globali. Il risultato è che nelle Filippine 6 minori su 10 nella fascia d’età tra 8 e 12 anni sarebbero esposti a rischi informatici, dallo sfruttamento sessuale al cyberbullismo, passando da phishing e hacking.

Responsabile non solo la facilità di accesso a smartphone, tablet e computer, spesso al di fuori del controllo degli adulti, ma anche la mancanza di conoscenze essenziali per non essere vulnerabili a situazioni che dovessero presentarsi durante la navigazione online.

Il rischio di esposizione alla criminalità informatica è stata definita con un punteggio da 0 a 100, da un livello di rischio molto basso a uno elevato con una media globale di 52 punti e con i tre Paesi indicati che sono i soli inseriti nell’ultimo livello

Il “caso” filippino è peculiare, perché evidenzia l’utilizzo più elevato al mondo dei social media tra una popolazione che al 74,1% utilizza comunemente uno smartphone, ma anche una scarsa educazione all’uso di questi strumenti da parte dei minori. Questo provoca una elevata penetrazione della criminalità online (seconda solo alla Thailandia) e, soprattutto negli ultimi due anni - in concomitanza con la necessaria diffusione della didattica a distanza - una crescita drammatica della pornografia infantile online e di altri abusi ai danni dei più giovani. Una situazione di cui parlava già un anno fa anche Save The Children descrivendo questi fenomeni sempre più diffusi nelle Filippine come una “pandemia silenziosa”.

Nelle sue conclusioni Surfshark sottolinea come siano le politiche educative ad essere decisive nella prevenzione. Anche Paesi a basso o medio reddito come India e Malaysia hanno attuato una maggiore sensibilizzazione dei gruppi più a rischio, contrariamente a Paesi ad alto reddito come Arabia Saudita e Uruguay, dove invece questa viene definita “inesistente”.