Le altre notizie del giorno: il Giappone riapre ai turisti dopo due anni, un'esplosione in Afghanistan ha ucciso almeno 12 persone, un'imbarcazione che trasportava cittadini cinesi è affondata a largo della Cambogia, anche le Filippine dialogano con la Russia per l'acquisto di petrolio.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord si prepara a testare un missile balistico lanciato da sottomarino. I militari sudcoreani hanno rilevato i preparativi questa settimana a Sinpo, nella provincia di South Hamgyong. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol nei prossimi giorni incontrerà la vice presidente americana Kamala Harris, che si recherà anche a Tokyo per i funerali di Stato di Shinzo Abe.

ASIA ORIENTALE

Hong Kong e Giappone hanno allentato le misure anti-covid di ingresso nei loro Paesi. Hong Kong ha eliminato i giorni di quarantena in hotel, mentre il Giappone, a partire dall’11 ottobre, riaprirà al turismo dopo più di due anni di chiusura.

CAMBOGIA – USA

In occasione del discorso del premier Hun Sen all’Assemblea generale, circa 300 cambogiani che risiedono negli Stati Uniti hanno inscenato una protesta davanti al Palazzo di vetro delle Nazioni unite a New York chiedendo la liberazione dei prigionieri politici e l’attuazione delle riforme democratiche. I manifestanti hanno mostrato le foto degli attivisti del Cambodian National Rescue Party (partito ora disciolto) detenuti in prigione.

CINA – CAMBOGIA

Una persona è morta e più di 20 sono disperse in mare dopo che una barca è affondata al largo delle coste cambogiane. Altre 19 persone sono state recuperate. L’imbarcazione, che trasportava 41 cittadini cinesi, era partita dalla famigerata città di Sihanoukville, dove è attiva una rete di trafficanti di esseri umani.

FILIPPINE – RUSSIA

Le Filippine hanno tenuto colloqui con la Russia per l’acquisto di carburante e altri beni di prima necessità, ha detto il presidente Ferdinand Marcos Jr. in un’intervista. L’obiettivo è diversificare la catena di approvvigionamento anche dei fertilizzanti e dei generi alimentari per mantenere i prezzi bassi. Riguardo alle possibilità di sanzioni, Marcos ha risposto che “l’interesse nazionale viene prima di tutto”.

AFGHANISTAN

Ieri pomeriggio un’esplosione a Kabul ha ucciso 12 persone e ne ha ferite 41. Alcune fonti locali affermano che il bilancio dei morti potrebbe essere due o tre volte più alto rispetto a quello comunicato dai talebani. La detonazione è avvenuta nei pressi della moschea di Wazir Akbar Khan in centro città.

RUSSIA

Vari siti informativi cercano di descrivere come funziona la mobilitazione parziale in Russia, che si sta svolgendo a ritmi serrati fermando anche per strada le persone convocate che cercano in qualche modo di sfuggire alla leva, caricando sui pullmini avtozak gli studenti direttamente dalle aule, e allestendo perfino dei punti di raccolta nelle scuole.

TAJIKISTAN

Un deputato del Žogorku Keneš, il parlamento di Biškek, Ulan Bakasov, ha proposto di rifornire di armi da difesa tutta la popolazione di frontiera con il Tagikistan, cominciando dalla zona colpita di Batken. Da tutto il Paese si stanno portando ai territori coinvolti enormi carichi di aiuti umanitari.