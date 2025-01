Le notizie del giorno: la Cina sta valutando di vendere le attività statunitensi di TikTok a Elon Musk. Non si conosce il numero di vittime tra i monaci tibetani dopo il terremoto della settimana scorsa. Nawaf Salam, presidente della Corte internazionale di giustizia dell'Aia, è il nuovo primo ministro del Libano. Ancora proteste anti-governative in Georgia, a cui si è unita la marcia dei discendenti delle vittime delle repressioni staliniane.

COREA DEL SUD

La prima udienza della Corte costituzionale della Corea del Sud, che deve decidere se rimuovere il presidente Yoon Suk-yeol dall’incarico, è durata solo quattro minuti a causa dell’assenza dell’imputato: gli avvocati di Yoon avevano già fatto sapere che il presidente non si sarebbe presentato in tribunale perché nei suoi confronti è ancora valido un mandato di arresto per un’accusa separata di insurrezione. La prossima udienza è prevista fra due giorni.

CINA – USA

Le autorità cinesi stanno valutando di vendere a Elon Musk le attività statunitensi di TikTok per evitare il divieto di utilizzo dell’applicazione negli Stati Uniti. Pechino preferirebbe che l’app rimanesse di proprietà della società madre di ByteDance, che ha presentato ricorso alla Corte suprema statunitense contro la legge che prevede la vendita delle attività, ma è probabile che nei prossimi giorni i giudici diano ragione al governo americano. Nel frattempo gli utenti di TikTok negli Stati Uniti stanno migrando verso un'app cinese chiamata RedNote, (Piccolo libretto rosso, in italiano), concorrente di TikTok, molto popolare tra i giovani in Cina e Taiwan.

TIBET

Almeno due monasteri buddhisti sono stati danneggiati dal forte terremoto in Tibet della settimana scorsa ma il numero delle vittime tra i religiosi tibetani resta sconosciuto. Secondo alcuni resoconti online, il sisma di magnitudo 6.8 ha ridotto in macerie i tetti e i muri di un monastero e di un convento femminile a circa 15 km a est dall'epicentro nella contea di Tingri, in Cina. Alcune monache sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Ma le autorità cinesi non hanno rivelato informazioni sui danni ai luoghi di culto.

BANGLADESH

L’agenzia anti-corruzione del Bangladesh ha intentato una serie di cause contro l’ex premier Sheikh Hasina e alcuni membri della sua famiglia in a un caso di presunto furto di terreni edificabili molto redditizi in un sobborgo della capitale, Dhaka. Da agosto dello scorso anno Hasina è rifugiata in India e non si placano le tensioni al confine: ieri Dhaka ha convocato l’ambasciatore indiano e ha accusato Delhi di costruire recinzioni lungo la frontiera e aver schierato le forze di sicurezza.

LIBANO

Nawaf Salam, presidente della Corte internazionale di giustizia (ICJ) dell'Aia, è stato nominato nuovo primo ministro del Libano, carica che, nel sistema di divisione settario, spetta a un musulmano sunnita. La sua nomina, dopo quella di presidente di Joseph Aoun, contrasta con il volere di Hezbollah: Mohammed Raad, importante esponente del partito di Dio sostenuto dall’Iran, ha accusato i suoi oppositori di promuovere la frammentazione.

RUSSIA

Il gruppo Natsionalnyj Tsentr Informatizatsii, una delle principali compagnie informatiche della Russia, creata dall’agenzia statale Rostekh, ha dichiarato bancarotta, dopo 10 anni di enormi finanziamenti statali ormai prosciugati e non rinnovati, abbandonando il compito di digitalizzare tutto il sistema sanitario russo, le poste e molti altri settori dell’economia.

GEORGIA

Alle ininterrotte manifestazioni di protesta a Tbilisi si è aggiunta la marcia dei discendenti delle vittime delle repressioni staliniane del 1937-1938, in cui morirono oltre 30mila georgiani, che si è svolta dalla piazza della Filarmonica fino al prospekt Rustaveli, unendosi quindi agli altri dimostranti davanti al parlamento per chiedere la liberazione delle persone arrestate nei giorni scorsi.