Le notizie di oggi: il tasso di inflazione annua in Turchia ha superato quota 78%; ricercatori cinesi sviluppano dispositivo per testare la ‘fedeltà’ al Pcc; Marcos intende aumentare la produzione di riso e mais e ridurre la dipendenza dalle importazioni; il patriarca Kirill attacca la “incomprensibile” ostilità dell’Occidente verso Mosca; in Azerbaigian torna la neve, zero termico a livello del mare.

COREA DEL SUD

Seoul vuole aumentare il contributo dell’atomica al mix energetico, portandolo al 30% entro il 2030 dall’attuale 27%. Per questo riprenderanno i lavori di costruzione di due reattori. La svolta è legata alla vittoria elettorale a marzo del presidente Yoon Suk-yeol. Le precedenti amministrazioni avevano ridotto il ruolo delle centrali nucleari, dopo il disastro di Fukushima del 2011.

CINA

Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato un dispositivo che sarebbe in grado di rilevare la “fedeltà al partito” comunista (Pcc). Il progetto nasce in un istituto di intelligenza artificiale nell’Anhui ed è basato sulla scansioni facciali e un poligrafo. Il video sul suo utilizzo è stato pubblicato (poi rimosso) sul popolare social Weibo, in occasione della festa del primo luglio.

TURCHIA

Il tasso ufficiale relativo all’inflazione annua in Turchia ha superato quota 78%. Secondo l’ufficio di statistica TurkStat i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 4,95% su base mensile e un aumento del 44,54% sulla base delle medie mobili a 12 mesi. Gli aumenti maggiori hanno riguardato i trasporti (123,7%), cibo e bevande analcoliche (93,9%), oggetti per la casa (81,1%).

INDIA

Un poster cinematografico che ritrae una donna vestita come la dea indù Kali, intenta a fumare, ha scatenato ira e proteste in India. La regista Leena Manimekalai ha diffuso l’immagine sui social, per promuovere il nuovo “documentario” Kaali. Il gesto ha scatenato il malcontento e risposte offese di numerosi fedeli, che la accusano di aver violato i sentimenti religiosi.

FILIPPINE

Il neo presidente Ferdinand Marcos Jr - titolare del ministero dell’Agricoltura - ha promesso ieri di aumentare la produzione di riso e mais. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle importazioni ed evitare le conseguenze di una crisi alimentare globale. Manila è il secondo importatore di riso al mondo e si trova in una posizione svantaggiosa in tema di approvvigionamento alimentare.

RUSSIA

Il patriarca di Mosca Kirill ha celebrato solenni liturgie nell’enclave russa di Kaliningrad, sul Baltico, da lui chiamata “avamposto del Paese”. Egli ha poi assicurato che nessuno riuscirà a “riformattare la Russia”, aggiungendo che “l’ostilità dell’Occidente è del tutto incomprensibile, perché la Russia non ha mai fatto del male a nessuno”.

AZERBAIGIAN

In contrasto con quasi tutte le nazioni europee e asiatiche, in Azerbaigian nei giorni scorsi è caduta la neve, con zero gradi a livello del mare. La direttrice del centro metereologico Umaira Tagneva ha paragonato questa situazione al 2019, dopo inondazioni record in giugno e “processi contrastanti sempre più acuti di cambiamenti climatici anomali”.