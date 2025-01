Le notizie del giorno: tensioni tra Washington e Tokyo per la mancata acquisizione di US Steel. Il Pakistan apre un nuovo valico di frontiera con l'Iran. Teheran ha ricevuto 1.000 droni di ultima generazione. In India di apre oggi il Kumbh Mela. A Manila, nelle Filippine, una manifestazione a favore della vice presidente Sara Duterte.

COREA DEL NORD – UCRAINA

Secondo le informazioni raccolte dai servizi segreti della Corea del Sud, almeno 300 soldati nordcoreani sono stati uccisi e altri 2.700 sono rimasti feriti nella guerra tra Russia e Ucraina. L’intelligence sudcoreana ritiene che le "ingenti perdite" tra i soldati nordcoreani siano dovute alla loro "mancanza di comprensione della guerra moderna", incluso il loro "inutile" atto di sparare a droni a lungo raggio.

GIAPPONE – USA

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso la propria preoccupazione al presidente statunitense Joe Biden per la mancata acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel per 14,9 miliardi di dollari. I commenti sono stati rilasciati durante una chiamata a tre in cui era presente anche il presidente delle Filippine, che ha ricordato la pericolosità delle azioni cinesi. Gli Stati Uniti hanno 54mila soldati di stanza in Giappone. Entrambe le aziende siderurgiche hanno dichiarato che le autorità statunitensi hanno prorogato la scadenza per la risoluzione dell'accordo di acquisizione al 18 giugno.

PAKISTAN – IRAN

Il governo pakistano ha annunciato l'apertura di un nuovo punto di attraversamento tra Pakistan e Iran a Panjgur, nel Belucistan, per agevolare le attività commerciali tra i due Paesi, scoraggiare il contrabbando di merci e offrire opportunità di lavoro alle persone che vivono su entrambi i lati della frontiera, hanno spiegato le autorità. I rappresentanti della Camera di commercio e industria di Quetta hanno dichiarato di aver dato risposta alle richieste degli imprenditori del Belucistan. A dicembre Iran e Pakistan avevano inaugurato anche il valico di frontiera di Gabd-Rimdan.

IRAN

Un migliaio di nuovi droni sono stati consegnati oggi all'esercito iraniano e sono stati distribuiti in diverse località, ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim. A inizio mese, con l’aumento delle tensioni con Israele e gli Stati Uniti, sono iniziate le esercitazioni militari delle Guardie della rivoluzione che hanno simulato anche la difesa delle principali installazioni nucleari di Natanz da finti attacchi con missili e droni.

INDIA

Grandi folle di pellegrini indù in India hanno iniziato a fare il bagno nelle acque sacre per l'apertura del festival religioso di Kumbh Mela, considerato il più grande raduno di persone al mondo e patrimonio dell’Unesco. Quest’anno è prevista la partecipazione di 400 milioni di persone.

THAILANDIA

Il governo thailandese ha approvato un disegno di legge per legalizzare il gioco d'azzardo e i casinò, una mossa che, secondo la prima ministra Paetongtarn Shinawatra, servirà a promuovere il turismo, l'occupazione e gli investimenti. A differenza degli altri Paesi del sud-est asiatico, in Thailandia i casinò e la maggior parte delle forme di gioco d'azzardo sono illegali, ma le scommesse sul calcio, le attività di gioco clandestine e le lotterie sono molto diffuse

FILIPPINE

Oltre un milione di persone si sono radunate nella capitale Manila per protestare contro i tentativi, da parte del Congresso filippino, di mettere sotto accusa la vice presidente Sara Duterte in quella che è vista come una lotta interna per il potere tra il presidente Ferdinand Marcos Jr. e la famiglia Duterte. L’evento è stato organizzato dalla Iglesia ni Cristo. A maggio si terranno le elezioni di medio termine.

RUSSIA - MOLDAVIA

Si aggrava sempre più la situazione in Transnistria, la repubblica separatista della Moldavia, dove da oltre una settimana si è in stato di crisi energetica per la cessazione del transito del gas russo dall’Ucraina. Nella capitale Tiraspol l’energia elettrica viene distribuita a ventaglio, con 4 ore di sospensione quotidiana, e secondo il governo le riserve bastano solo per 20 giorni, col rischio di un blocco totale del sistema, a cui servirebbero mesi per ripartire.

GEORGIA - CINA

Il primo ministro della Georgia, Iraklij Kobakhidze, ha incontrato per la seconda volta da dopo le contestate elezioni di dicembre l’ambasciatore cinese Zhou Qian, porgendogli le condoglianze per il recente terremoto in Cina, ma soprattutto per approfondire le questioni del “partenariato strategico” tra Tbilisi e Pechino e lo sviluppo delle relazioni commerciali.