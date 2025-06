di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Si è spento il 5 giugno all’età di 75 anni p. Sunil Daniel Rozario, venerata figura nel mondo dei media e precursore delle moderne comunicazioni della Chiesa cattolica del Bangladesh. Fondò la prima radio cattolica del Paese, Radio Jyoti (Luce). È mancato presso il Rajshahi Christian Mission Hospital. Uomo di profonda fede e creatività, p. Sunil ha favorito la crescita dei media cattolici in Bangladesh, dove la comunità cristiana rappresenta una piccola minoranza.

Radio Jyoti fu fondata nel 2016 nella diocesi di Rajshahi: è la prima emittente di questo tipo, con il dichiarato obiettivo di diffondere gli insegnamenti di Gesù Cristo e condividere la Buona Novella attraverso le trasmissioni radiofoniche. La radio si può ascoltare online ed è tuttora attiva; continua così a portare avanti la sua missione. Per il lancio - che prevedeva un’ora di trasmissione al giorno - vennero formati 25 giovani speaker, la maggior parte di origini tribali.

Il rito delle Esequie si è tenuto nella parrocchia di Borni a Natore, sua città natale. Durante la funzione, p. Dilip S. Costa, parroco della parrocchia di Bonpara nella diocesi di Rajshahi, ha ricordato p. Sunil con parole sentite: “Padre Sunil Daniel Rozario era un uomo colto e dotato, un maestro compositore di inni cristiani, con un’eccezionale personalità mediatica. Ha usato ogni mezzo per proclamare il Vangelo - attraverso la sua voce, i suoi scritti e la sua leadership”.

P. Sunil nacque l'8 gennaio 1950 nel villaggio di Parborni, a Natore. Era figlio di Victor Rozario e Agnes Gomes. Dopo aver completato la maturità, entrò in seminario e venne ordinato sacerdote il 4 gennaio 1981. Ha svolto due mandati come produttore per il servizio bengalese di Radio Veritas Asia nelle Filippine e, dal 1991 al 1998, è stato direttore del Christian Communication Center, gestito dalla Conferenza episcopale del Bangladesh.

Scrittore e compositore prolifico, p. Sunil ha contribuito in modo significativo alla letteratura e alla musica cattolica. Ha scritto drammi, articoli, inni e canzoni che hanno arricchito la vita culturale e spirituale della Chiesa. La sua opera Jivan Bani, basato sulle Sacre Scritture, è andato in onda su Radio Jyoti, mentre il dramma per bambini Kakoli è stato successivamente pubblicato come libro.

I suoi scritti sono apparsi regolarmente su riviste come Youth Kallol, Research and Nursing Home, Church News, Today's Media, International Survey e Mohilangan. È stato anche parroco in diverse comunità, tra cui Gulta, Mahipara e Bogra. Negli ultimi anni, p. Sunil risiedeva presso il Centro pastorale Christ Jyoti a Rajshahi, supervisionando Radio Jyoti e servendo come viceparroco a Musrail Dharmapalli.

P. Sunil Daniel Rozario lascia un’eredità duratura. Attraverso il suo lavoro pionieristico nei media, le sue composizioni sentite e la sua cura pastorale, ha dato un contributo straordinario alla vita spirituale e agli sforzi di comunicazione della Chiesa cattolica in Bangladesh. La sua morte è pianta da molti, ma la sua voce - attraverso la radio, la musica e la scrittura - continua a ispirare.