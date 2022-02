Le altre notizie del giorno: in Vietnam c'è una carenza di carburante; scioperare in Cambogia può portare alla detenzione; il primo ministro del Pakistan Imran Khan è a favore di un dibattito televisivo con Narendra Modi; gli Emirati vogliono comprare jet cinesi; le donne del Turkmenistan devono indossare un abito tradizionale per votare.

RUSSIA

Alcuni cittadini di Novosibirsk, città al centro della Siberia, hanno manifestato contro il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass, spiegando anche che “le manie guerresche di Putin porteranno all’aumento del costo della vita in tutte le regioni della Russia”. Anche a San Pietroburgo e in altre città della Russia sono apparse scritte contro la guerra in Ucraina.

VIETNAM

In Vietnam si sta verificando una carenza di carburante: secondo i dati del ministero del Commercio almeno 300 rivenditori hanno sospeso le vendite di benzina. Le ragioni sembrano essere due: forniture insufficienti e un altro numero di lavoratori che hanno contratto il Covid-19.

THAILANDIA

Ieri il numero di casi di Covid-19 ha raggiunto un nuovo record in Thailandia con 23.557 nuove infezioni. Nonostante ciò le restrizioni all’ingresso per i turisti stranieri sono state allentate: da marzo non sarà più obbligatoria la quarantena e sarà richiesto solo un tampone negativo dopo il quinto giorno di permanenza nel Paese.

CAMBOGIA

Circa 50 lavoratori sono stati arrestati e detenuti in condizioni degradanti per aver scioperato contro il NagaWorld Casino di Phnom Penh. Le autorità cambogiane hanno messo la fine delle proteste come condizione per il rilascio. Il casinò, di proprietà di una società con sede a Hong Kong, ha fatto arrestare 8 leader sindacali di cui i lavoratori hanno chiesto la scarcerazione.

COREA DEL SUD

Kim Sung-han, consigliere del principale candidato presidenziale dell’opposizione, Yoon Suk-yeol, ha detto che l’acquisto di un ulteriore sistema di difesa THAAD – dopo quello installato nel 2017 - provocherebbe ritorsioni economiche da parte della Cina, ma allo stesso tempo permetterebbe di “resettare” i rapporti diplomatici con Pechino.

PAKISTAN – INDIA

Il primo ministro pakistano Imran Khan ha proposto un dibattito televisivo con Narendra Modi per risolvere “le differenze” tra i due Paesi. Secondo il premier maggiori relazioni commerciali gioverebbero a entrambi i Paesi. Dopo mesi di stallo ieri è iniziata la spedizione di aiuti all’Afghanistan via terra dall’India attraverso il Pakistan.

EMIRATI ARABI UNITI

Il ministro della Difesa emiratino ha dichiarato di avere intenzione di firmare un contratto con la China National Aero-Technology Import & Export Corporation per l'acquisto di 12 aerei da addestramento e da combattimento leggero L15, con la clausola di poterne aggiungere altri 36.

TURKMENISTAN

Si è conclusa la registrazione dei candidati alle elezioni anticipate per la presidenza del Turkmenistan, con otto candidati tra cui il favorito Serdar Berdymukhamedov. Le studentesse universitarie del Paese sono state obbligate a rifornirsi dei costumi nazionali, senza i quali non saranno ammesse ai seggi elettorali.