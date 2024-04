Le notizie del giorno: Israele ribadisce che risponderà all'Iran, mentre Hamas riduce a 20 il numero di ostaggi che libererebbe per il cessate il fuoco. Allarme dell'Oms per nuove contaminazioni negli ingredienti utilizzati per gli sciroppi per la tosse. A Manila è entrato in vigore il regolamento che vieta l'accesso ai jeepney elettrici sulle strade principali. Nelle canzoni cinesi le donne non parlano più d'amore ma di libertà e realizzazione personle.

AUSTRALIA

È accusato di terrorismo il ragazzo di 15 anni arrestato ieri dopo aver accoltellato un vescovo siro-ortodosso e almeno quattro fedeli durante una celebrazione a Sydney. L'attacco è avvenuto ieri sera presso la chiesa Christ The Good Shepherd nel sobborgo di Wakeley. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il vescovo aggredito lunedì è Mar Mari Emmanuel, considerato una figura popolare ma anche controversa. Ordinato dalla Chiesa siro-ortodossa assira nel 2011, è stato poi sospeso per aver disobbedito ai canoni e aver formato una chiesa separata.

ISRAELE-IRAN-GAZA

Il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha dichiarato che l’attacco iraniano “riceverà una risposta”. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha ritirato prudenzialmente i suoi ispettori dai siti nucleari iraniani. Intanto – mentre nella notte Israele ha compiuto nuovi bombardamenti su Gaza con 5 morti tra cui un bambino – Hamas frena nuovamente su un accordo per il cessate il fuoco, sostenendo di essere disposta a liberare solo 20 ostaggi “umanitari” (donne e anziani) e insistendo sulla fine della guerra e il ritorno della popolazione a Gaza Nord.

PAKISTAN

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme ai produttori di farmaci per cinque lotti contaminati di glicole propilenico, un ingrediente utilizzato negli sciroppi medicinali. L'Autorità di regolamentazione dei farmaci del Pakistan (DRAP) ha emesso tre allarmi tra gennaio e marzo per gli alti livelli di glicole etilenico (EG), un solvente industriale noto per la sua tossicità, trovati in fusti indicati come prodotti da filiali della Dow Chemical in Thailandia, Germania e Singapore. Ad alcuni sciroppi per la tosse contaminati prodotti in India e Indonesia sono state collegate le morti di oltre 300 bambini in tutto il mondo dalla fine del 2022. Nel caso indonesiano, le autorità hanno scoperto che un fornitore aveva apposto false etichette di Dow Thailand su fusti contenenti EG che aveva venduto a un distributore per uso farmaceutico.

FILIPPINE

A Manila è entrato in vigore un nuovo regolamento che limita l'uso dei veicoli elettrici leggeri (LEV) su una ventina di grandi strade della metropoli. Il divieto comprende le biciclette elettriche ma anche i Jeepney, i piccoli veicoli quattro ruote tipicamente utilizzati dai meno abbienti per spostarsi rapidamente a basso costo. Diversi gruppi hanno sollecitato l'autorità a riconsiderare il divieto, che a loro giudizio è contrario ai poveri.

CINA

I testi delle canzoni in mandarino scritti, interpretati e rivolti alle donne cinesi hanno subito un drastico cambiamento negli ultimi anni, concentrandosi molto meno sull'amore romantico e molto più sulla libertà e la realizzazione personale, come ha dimostrato una recente ricerca. Lo sostiene una ricerca condotta sui testi dall'Università della Scienza e della Tecnologia di Hong Kong.

RUSSIA

La rettrice dell’Istituto Puškin per la lingua russa, Natalja Trukhanovskaja, ha sostenuto che il lessico di strada e le parolacce sono destinati a scomparire come volgarità percepite, in quanto il loro uso frequente anche da parte dei personaggi ufficiali (come il presidente Vladimir Putin) li declasseranno a espressioni linguistiche “normali”.

UZBEKISTAN

Centinaia di proprietari di autosaloni hanno rivolto un appello al presidente dell’Uzbekistan Šavkat Mirziyoyev, chiedendo di annullare le limitazioni all’importazione delle automobili straniere, che potrebbero lasciare migliaia di persone senza lavoro, introdotte per favorire l’importazione di automobili cinesi in seguito ad accordi presi dal presidente a Pechino.