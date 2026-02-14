di Steve Suwannarat

Lo scorso anno si è registrato un aumento del 5% della ricchezza, superiore alle previsioni ufficiali governative. Nel bilancio presentato dal premier Wong l’appello alla collaborazione, perché vi siano benefici e diritti maggiori. Per l’anno corrente previsioni di crescita fra il 2 e il 4%. L’intelligenza artificiale a sostegno di occupazione e benessere.

Singapore (AsiaNews) - Non rallenta la locomotiva Singapore, che lo scorso anno ha registrato un aumento della ricchezza del 5%, persino superiore alle caute previsioni ufficiali (fino ad un massimo del 2%) che tenevano conto di una possibile, anche se moderata, crisi di crescita anche per l’effetto dei dazi Usa. Il nuovo bilancio, tuttavia, presentato il 12 febbraio scorso dal premier Lawrence Wong, punta anzitutto a garantire la stabilità, chiamando tutte le parti alla cooperazione e garantendo benefici e maggiori diritti ai lavoratori che del “modello” Singapore sono l’indispensabile motore.

La realtà locale è un delicato equilibrio di possibilità, potenzialità, diversità ed esigenze da mantenere, che il governo è chiamato a considerare e a proiettare nei suoi programmi, dallo sviluppo commerciale e produttivo alle risorse abitative fino all’occupazione. In un contesto regionale e globale da cui l’economia della città-Stato sullo Stretto di Malacca in buona parte dipende e che è aperto più che mai all’incertezza. Non a caso, per il 2026 la crescita viene posta tra il 2 e il 4%. Con una sfida supplementare: quella di un uso dell’intelligenza artificiale a sostegno di occupazione e benessere.

Dalla sua Singapore ha una gestione accurata delle infrastrutture e delle potenzialità, relativa mancanza di tensioni sociali, posizione strategica e - per certi aspetti - gode anche del pieno riassorbimento di Hong Kong (un tempo principale rivale) nella Repubblica popolare cinese. A questo si aggiunge l’ambito della ricerca - soprattutto per quanto riguarda i settori finanziario e assicurativo - di un contesto più favorevole, cosmopolita e meno restrittivo. A confermarlo è la mole di investimenti e il flusso di capitali verso il territorio, ma anche uno dei costi della vita più elevati al mondo. Che per molti (nonostante un reddito pro-capite medio che sfiora i 100mila dollari l’anno) sta diventando sempre meno sostenibile, ancor più per una parte della consistente forza-lavoro immigrata (1,6 milioni, circa il 40% del totale).

Da qui la preoccupazione di Wong, che è anche ministro delle Finanze, e l’impegno a sostenere i lavoratori che, a loro volta, hanno espresso con chiarezza timori di restare al passo e mantenere adeguati livelli di reddito in una contesto di rapida evoluzione tecnologica e una situazione generale di incertezza. Per questo il premier ha ribadito il ruolo di supporto del governo nella transizione del mercato del lavoro, garantendo strumenti adeguati a mantenere competitività e a garantire impieghi adeguati e compensi più elevati.

Tre le linee principali indicate nel nuovo bilancio vi sono: in primis, l’adesione allo sviluppo tecnologico alimentato dall’IA nelle sue potenzialità economiche e di impiego; in secondo luogo, i sostegni mirati, dalle piccole e medie imprese (come la riduzione delle imposte del 40% per le aziende fino a un massimo di 30mila dollari singaporeani, circa 20mila euro), agli anziani, dall’istruzione qualificata all’immigrazione e all’edilizia abitativa (temi, questi ultimi,che stanno sempre più prendendo piede e sono tra i maggiori fattori di sofferenza). Infine, la riduzione di incentivi (ad esempio al rinnovamento del parco automobilistico) e benefit a minore impatto.