Le notizie del giorno: iniziano le udienze in tribunale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Confermata la vittoria dell'opposizione nel governatorato di Jakarta. Gli accademici della Corea del Sud scelgono come espressione dell'anno quattro caratteri legati ai tumulti politici. L'India nomina un nuovo governatore per la Banca centrale. Oltre 400 persone arrestate in Georgia.

TURCHIA – SIRIA

Gli Stati Uniti e la Turchia hanno raggiunto un accordo per garantire il ritiro delle forze curdo-siriane (Syrian Democratic Forces, SDF), sostenute dagli Stati Uniti nella lotta allo Stato islamico in Siria, dalla città di Manbij, a nord-est di Aleppo. L'Esercito nazionale siriano (Syrian National Army, SNA), sostenuto dalla Turchia, aveva lanciato un'offensiva nell'area a partire dal 6 dicembre, per respingere le SDF che Ankara collega al PKK, il Partito dei lavoratori del Kurdistan e per Erdogan si è trattato di uno sgombero di "terroristi". Gli Stati Uniti hanno affermato che manterranno la presenza di 900 militari nella Siria orientale.

ISRAELE

Riprendono oggi le udienze in tribunale per il primo ministro Benjamin Netanyahu che dovrà rispondere delle accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi distinti, a otto anni dall’inizio delle indagini. Netanyahu aveva a lungo chiesto di rinviare la testimonianza a causa del conflitto in Medio Oriente.

INDONESIA

La corsa elettorale per il governatorato di Jakarta è stata vinta da Pramono Anung, che ha battuto il rivale Ridwan Kamil, sostenuto dall’attuale presidente Prabowo Subianto. Una vittoria inaspettata per il Partito democratico di lotta indonesiano, unica formazione di opposizione. Il nuovo governatore dovrà gestire una città da 11 milioni di persone, in cui inquinamento, inondazioni e congestione del traffico sono i principali problemi.

COREA DEL SUD

I professori universitari hanno scelto un’espressione idiomatica cinese di quattro caratteri per descrivere la società coreana nel 2024: 跳梁跋扈 (si legge: doryangbalho), che letteralmente significa “correre all'impazzata esercitando il potere a proprio piacimento”, ma può essere tradotto come “spregiudicato abuso di potere”. Nel frattempo l’Assemblea nazionale (il Parlamento) ha approvato la nomina di un procuratore speciale permanente per le indagini contro il presidente Yoon Suk-yeol.

INDIA

L’India ha nominato Sanjay Malhotra, segretario al ministero delle Finanze, come nuovo governatore della banca centrale, in una mossa a sorpresa che lascia i mercati a interrogarsi sulla futura direzione della politica monetaria. Molti si aspettavano una riconferma dell’attuale governatore della Reserve Bank of India, Shaktikanta Das. La nomina avviene in concomitanza con un calo della crescita economica del Paese e una ripresa dell'inflazione.

RUSSIA

Il tribunale di San Pietroburgo ha confiscato i terreni e la casa di campagna della blokadnitsa (sopravvissuta all’assedio nazista) Natalia Kolesnikova, in quanto suocera del famoso giornalista Aleksandr Nevzorov, inserito nella lista degli “agenti stranieri”, ritenendo fittizio l’acquisto delle proprietà dalla figlia quando si è recata all’estero con il marito.

GEORGIA

Il vice-ministro degli interni della Georgia, Aleksandr Darakhvelidze, ha comunicato che sono oltre 400 le persone arrestate per le proteste di piazza dei giorni scorsi, 30 delle quali sono state rinviate a giudizio, mentre per 372 dimostranti sono state comminate sanzioni amministrative, e sono ancora in corso indagini e perquisizioni a Tbilisi e in altre città.