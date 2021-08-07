di Melani Manel Perera

Il caso di Pallegama Hemarathana Thero, 71 anni, tra i più influenti monaci buddhisti, scuote il Paese. Arrestato il 9 maggio e poi rilasciato, è sospeso dai ruoli fino alla fine dei procedimenti legali. Proteste in diversi distretti: chiedono legge uguale per tutti, indagine approfondita e tutela della vittima. Autorità per la protezione dell’infanzia: in tre anni circa 300 monaci accusati di abusi.

Colombo (AsiaNews) - Nei giorni scorsi ampie proteste hanno attraversato lo Sri Lanka per chiedere giustizia per le vittime di abusi sui minori. Il caso di una bambina di Anuradhapura - vittima di violenza sessuale da parte di un influente monaco - ha sollevato la questione che la legge deve essere uguale per tutti e che il governo e le istituzioni devono schierarsi dalla parte della vittima, non dell’aggressore. Con le accuse negate, il caso tornerà in tribunale a giugno.

Gruppi femminili - insieme a molte persone, indipendentemente da etnia o religione - hanno protestato il 29 maggio in diversi distretti, tra cui Negombo, Galle, Polonnaruwa, Kegalle, Gampaha, Mannar, Jaffna, Trincomalee, Batticaloa, Badulla e Puttalam. Ma anche a Nuwara Eliya e Kalutara il 28 maggio e nella regione settentrionale il 27.

Pallegama Hemarathana Thero, 71 anni, monaco e custode di otto siti religiosi buddisti ad Anuradhapura - una delle posizioni più importanti del mondo buddhista - è stato arrestato il 9 maggio, accusato di abusi sessuali su una ragazza per diversi anni a partire dal 2022, quando lei aveva 12 anni. È stato successivamente rilasciato su cauzione con restrizioni imposte dal tribunale, tra cui il divieto di recarsi all’estero.

Il Consiglio Esecutivo Supremo del Grande Monastero di Malwatta ha deciso di sospendere il Ven. Pallegama Hemarathana Thero dalla carica di Capo Sanghanayake di Nuwara Kalaviya, in attesa della conclusione del procedimento legale a suo carico. Secondo una dichiarazione rilasciata il 30 maggio, il Consiglio ha esaminato le accuse mosse contro il monaco buddhista, dopo aver esaminato i fatti.

Il comunicato afferma che, in occasione di una riunione del Karaka Maha Sangha Sabha, è stato deciso di sospendere Hemarathana dalla carica di Capo Sanghanayake di Nuwara Kalaviya fino a quando non si saranno conclusi i procedimenti legali con una sentenza definitiva.

Contestualmente, l’Autorità nazionale per la protezione dell’infanzia (Ncpa) - ente governativo per la protezione dei minori - riferisce che negli ultimi tre anni circa 300 monaci buddhisti sono stati accusati di abusi su minori e che solamente verso 30 di loro sono state presentate denunce.

Le manifestanti hanno intonato slogan e brandito cartelli scritti in tre lingue con vari messaggi che si opponevano apertamente al governo per non aver intrapreso per tempo le azioni adeguate nei confronti del monaco accusato. Tra le richieste principali della campagna di protesta: rivolgersi all’Ufficio del Procuratore Generale e chiedere il trasferimento immediato del caso dai tribunali di Anuradhapura a Colombo, nonché richiedere un processo giusto e adeguato con giuria.

Rivolgendosi all’ufficio dell’Ispettore Generale di Polizia (Igp), le manifestanti hanno chiesto di ordinare alla Polizia di svolgere un’indagine approfondita su questo caso e di accelerare il trattamento di altri casi di abuso sui minori da tempo in sospeso nel sistema. Inoltre, hanno chiesto che i funzionari di polizia coinvolti in attacchi online contro l’avvocato dell’Autorità Nazionale per la Protezione dell’Infanzia (Ncpa) siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Hanno inoltre invitato l’Autorità nazionale per la protezione dell’infanzia (Ncpa) a valutare il benessere della vittima, compreso il reinserimento scolastico e la tutela della sua salute psicologica. Si sono rivolti all’Autorità per la protezione delle vittime e dei testimoni affinché tuteli la vittima di abusi e la madre. Chiedendo all’Ncpa anche di fornire un legale che rappresenti la rappresenti in tribunale.

Un’altra richiesta è indirizzata alla Commissione nazionale per le donne, che si esorta ad esercitare il proprio mandato ai sensi degli articoli 6(b) e (i) della Legge sull’emancipazione femminile. Infine, si sono rivolte alla Basl e alla Commissione per il patrocinio gratuito affinché intervengano e garantiscano che l’NCPA disponga di un sostegno legale e risorse per assicurare una difesa solida alla vittima.

Parlando con AsiaNews, diversi manifestanti di Colombo hanno detto una sola cosa: “La legge deve essere uguale per ogni cittadino dello Sri Lanka. Chiediamo al governo di attuare le misure adeguate per punire questo monaco, senza considerare la sua posizione”. Organizzata e lanciata da una coalizione di organizzazioni nota come Citizens’ Power, la protesta ha visto la partecipazione di molte persone, indipendentemente da origini o fede, scioccate dalla questione e in dovere di esprimere la propria rabbia nei confronti del governo e delle autorità competenti, compreso il monaco in questione.

“Non stiamo insultando i nostri monaci buddhisti né alcuna religione. Ma esortiamo il governo e le cosiddette autorità a portare adeguatamente questa questione davanti alla legge e ad applicare correttamente la legge a tutti gli imputati senza prendere le parti di nessuno né concedere favori”, ha dichiarato ad AsiaNews Padma Pushpakanthi, responsabile della Savisthri Women’s Organisation. “Perché i nostri bambini e le nostre donne hanno bisogno di una società trasparente in cui poter vivere senza paura”, ha aggiunto.