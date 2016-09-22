di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – La Chiesa cattolica dello Sri Lanka - come accade ogni anno nella seconda domenica dopo Pasqua - celebra oggi la Domenica nazionale delle Piccole comunità cristiane con il tema: “Le Piccole comunità cristiane, cuore di una Chiesa sinodale in missione”.

In tutto lo Sri Lanka vi sono 12 diocesi - l’arcidiocesi di Colombo e le diocesi di Anuradhapura, Badulla, Batticaloa, Chilaw, Galle, Jaffna, Kandy, Kurunegala, Mannar, Ratnapura e Trincomalee - che contano circa 1,6 milioni di fedeli, pari a circa il 6-7% della popolazione totale del Paese. Introdotte nel 1995 sul modello delle comunità di base, le Piccole comunità cristiane sono gruppi di di quartiere che si ritrovano rafforzare la propria fede, vivere la solidarietà e nutrire la propria spiritualità valorizzando il ruolo dei laici nella Chiesa.

Come spiega ad AsiaNews il segretario nazionale Nimal Perera in questa giornate tutte le diocesi celebrano una Messa particolare presieduta dal vescovo con le Piccole comunità cristiane. E al termine della celebrazione in ogni chiesa viene recitata una preghiera con la benedizione e il rinnovato mandato dei responsabili.

In un messaggio indirizzato per questa ricorrenza il direttore nazionale delle Piccole comunità cristiane p. Priya Jayamanne sottolinea il legame tra questo cammino e il percorso verso una Chiesa sinodale indicato da papa Francesco, di cui proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della scomparsa. “Si tratta di una Chiesa nella quale tutti camminano insieme e si preparano a percorsi di liberazione e anche papa Leone condivide questa stessa visione: tutti si uniscono e agiscono con responsabilità reciproca, perché, secondo la parola di Cristo, la salvezza di una persona si realizza nella misura in cui essa opera per la salvezza degli altri”.

Anche il presidente della Commissione nazionale per i laici, il vescovo di Galle mons. Raymond Wickramasinghe, afferma che le sfide della vita cristiana contemporanea, in un mondo che tende a progredire basandosi sull’egoismo, possono essere superate proprio ravvivando esperienze come quella delle Piccole comunità cristiane. Ne ricorda le radici nel valore della comunione affermato dal Concilio Vaticano II. Esse vennero fondate raccogliendo l’invito lanciato dalla Conferenza dei vescovi dell’Asia tenutasi a Bandung, in Indonesia, nel 1990 che esortò a riattualizzare nella società moderna i tratti delle prime comunità cristiane descritti negli Atti degli Apostoli.Dando priorità alla Parola di Dio e riunendosi nella preghiera, nell’ascolto e nella meditazione, rappresentano l’esperienza più forte nella Chiesa per rafforzare la vita di fede e progredire nella comunione e nella sinodalità.

“Oggi molte persone perseguono i propri obiettivi da sole - commenta mons. Wickramasinghe -. L’attenzione verso il fratello e la sorella diminuisce. La nostra vita cristiana ha senso, invece, nella misura in cui siamo sensibili al prossimo. Se partecipiamo attivamente a una Piccola comunità cristiana, essa diventa un luogo privilegiato per vivere questa responsabilità verso gli altri”. Suggerisce inoltre che sacerdoti e religiosi si impegnino come forza nel cammino di ricerca della “pecora smarrita”, proteggano i fedeli cattolici dai gruppi fondamentalisti che usano il nome del Signore in modo improprio e li distolgono dagli insegnamenti della Chiesa, e orientino il contributo delle Piccole comunità, sottolineando che la leadership laicale della Chiesa nascerà proprio da esse.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK