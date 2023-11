di Alessandra Tamponi

Cooperazione economica al centro dei colloqui in Corea del Nord della delegazione del governo russo. Pyongyang guarda all’alluminio russo anche per il suo programma missilistico, mettendo sul piatto le potenzialità dei suoi giacimenti minerari.

Seoul (AsiaNews). Maggiore cooperazione per quanto riguarda commercio, economia, scienza e tecnologia. Sono questi i campi su cui Corea del Nord e Russia sperano di costruire di più solide relazioni bilaterali, secondo quanto emerso dall’ultimo incontro che ha visto i due Paesi di nuovo protagonisti.

Mercoledì 15 novembre, come riporta KCNA, si è svolto a Pyongyang il 10mo incontro del comitato intergovernativo tra Russia e Corea del Nord, che per l’occasione ha visto tra i presenti Yun Jong Ho, ministro delle Relazioni economiche esterne della Corea del Nord e una delegazione governativa russa guidata da Alexandr Kozlov, ministro delle risorse naturali e dell'ecologia, oltre a membri dell’ambasciata russa. Tra gli argomenti discussi ampio margine è stato dedicato alle difficoltà pratiche e logistiche nella crescita della cooperazione negli ambiti di interesse.

L’incontro avviene non solo a pochi mesi di distanza dallo storico summit di settembre, che ha visto Kim Jong-Un ospite in Russia, ma a pochi di giorni da quello che sembra essere un nuovo successo dell’industria missilistica nordcoreana. La Corea del Nord avrebbe infatti sviluppato un nuovo tipo di motori a combustibile solido ad alta spinta per missili balistici a raggio intermedio, che secondo analisti militari li renderebbero non solo più facili e sicuri da utilizzare richiedendo meno supporto logistico, ma anche più difficili da individuare e più resistenti rispetto a quelli a combustibile liquido.

Il programma missilistico nordcoreano viene condannato dalla comunità internazionale ed è oggetto di pesanti sanzioni da parte delle Nazioni Unite. L’aspetto militare potrebbe però coprire un ruolo sempre più rilevante nelle relazioni tra Corea del Nord e Russia, già accusata di aver ricevuto equipaggiamento militare da Pyongyang. Sia Corea del Nord sia Russia hanno smentito le accuse, tuttavia un report pubblicato il 16 ottobre dal Royal United Services Institute di Londra secondo cui la Corea del Nord starebbe utilizzando navi e treni per inviare segretamente armi alla Russia, da essere poi verosimilmente impiegate nella guerra di invasione dell’Ucraina, potrebbe aggiungere ulteriori prove alle accuse già mosse dagli Stati Uniti.

In cambio di tali armi un’ipotesi è che la Corea del Nord possa puntare a maggiore supporto al suo programma missilistico, e il tipo di supporto - guardando ai protagonisti dell’incontro – potrebbe toccare proprio le risorse naturali. I propellenti solidi sono infatti costituiti da una miscela di carburante e ossidante e richiedono l’impiego di polveri metalliche. Tra i carburanti più utilizzati c’è l’alluminio, per via della sua densità di energia specifica e della sua elevata densità di energia volumetrica e della minore possibilità di infiammazione accidentale.

L’alluminio viene ricavato dal processo di raffinazione della bauxite, di cui la Russia è al momento l’ottavo esportatore globale. Non solo, Mosca potrebbe inoltre guardare con interesse ai giacimenti minerari della Corea del Nord che ospiterebbero oltre 200 varietà diverse di minerali, tra cui oro, rame, magnetite, grafite, piombo e tungsteno, utile da impiegare nell’industria bellica per la produzione di proiettili e materiale di protezione per via della sua alta resistenza sia fisica sia alle alte temperature. I giacimenti potrebbero valere migliaia di miliardi di dollari americani.

La maggior parte dei beni definiti come dual use, che potrebbero, cioè, avere un impiego sia civile sia militare sono sanzionati dalle Nazioni Unite, e una qualsiasi cooperazione che li riguarderebbe costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale.