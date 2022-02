Le altre notizie del giorno: giudici cinesi congelano asset di Evegrande per 157 milioni di dollari. Impennata di contagi da Covid-19 nel sud-est asiatico. Bangladesh tra i primi esportatori al mondo di uniformi militari. Corte irachena ordina al governo del Kurdistan di cedere a quello centrale il petrolio e il gas. Nuovo processo a Naval’nyj.

VATICANO-TAIWAN

Papa Francesco ha nominato ieri mons. Norbert Pu nuovo vescovo della diocesi taiwanese di Chiayi, sud-ovest dell’isola. Ordinato sacerdote nel 1987, dal 2017 mons. Pu guidava la parrocchia di Cristo Re a Putzu.

CINA

Continua la crisi del gigante immobiliare Evergrande, che ha accumulato un debito di 300 miliardi di dollari. Le autorità giudiziarie nazionali hanno congelato asset della compagnia per 157 milioni di dollari: serviranno a liquidare i mancati pagamenti a fornitori e aziende partner in progetti di costruzione.

SUD-EST ASIATICO

Impennata di contagi da Covid-19 in tutta la regione. La diffusione della variante Omicron ha fatto salire i casi giornalieri in Malaysia (20.600), Thailandia (15.430), Vietnam (27.340), Singapore (11.330) e Indonesia (32.500). Il trend è in crescita costante anche nel Myanmar; unica eccezione le Filippine, con i contagi scesi a circa 3mila.

BANGLADESH

Con introiti annui attorno ai 500 milioni di dollari, il Paese dell’Asia meridionale è diventato uno dei principali esportatori mondiali di divisi militari – acquistate anche dalla Nato. Nel complesso, Dhaka ogni anno guadagna circa 31 miliardi di dollari dalla vendita all’estero di prodotti tessili.

IRAQ

La corte federale irachena ha dichiarato incostituzionale la legge con la quale la regione del Kurdistan gestisce in modo autonomo la vendita di petrolio e gas, trattenendone i profitti. I giudici hanno ordinato al governo curdo di consegnare alle autorità centrali il controllo delle risorse in questione.

RUSSIA

Nella colonia penale n.2 di Pokrov, provincia di Vladimir, è iniziato l’ennesimo processo contro Aleksej Naval’nyj. L’accusato è riuscito dopo molti mesi ad abbracciare la moglie Julia. Uscendo dal penitenziario la donna ha detto che “Putin ha così tanta paura di mio marito, da farlo diventare il primo russo ad essere processato in un lager”.

TURKMENISTAN

Dopo l’annuncio a sorpresa del presidente turkmeno Gurbanguly Berdymukhamedov di farsi da parte dopo 15 anni al potere, le elezioni presidenziali sono state fissate per il 12 marzo prossimo. Il figlio del capo dello Stato, Serdar, ha annunciato la sua candidatura.