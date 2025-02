Le notizie di oggi: in Bangladesh leader degli studenti lascia governo ad interim per fondare un nuovo partito. Carri Armati a Jenin, Israele: resteremo un anno, 40mila sfollati. Crolla un ponte in Corea del Sud, quattro morti nel cantiere. Thaksin "si scusa" per la mancata giustizia sul massacro di Tak Bal. Prete cattolico arrestato in Bielorussia per parole contro la guerra.

TAIWAN-CINA

La guardia costiera di Taiwan ha dichiarato di aver fermato una nave da carico legata alla Cina dopo che un cavo sottomarino vicino alle isole Penghu, nel delicato Stretto di Taiwan, è stato scollegato. La guardia costiera ha dichiarato di aver inviato tre navi per trattenere la Hong Tai 58, registrata in Togo, che ha gettato l'ancora vicino al cavo marino al largo della costa sud-occidentale di Taiwan nell’arco di tempo in cui è stato scollegato. Secondo la Guardia costiera, si tratterebbe di una nave legata alla Cina che batte bandiera di comodo.

BANGLADESH

Il ministro dell’Informazione Nahad Islam, che fu uno dei leader della rivolta di luglio, ha annunciato di aver lasciato il suo incarico nel governo ad interim del Bangladesh. Nahid sarà il presidente di un nuovo partito politico formato dagli studenti che verrà lanciato il prossimo 28 febbraio.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud un ponte è crollato questa mattina in un cantiere di una superstrada ad Anseong, una città a circa 65 chilometri a sud di Seoul. Quattro persone tra cui un operaio cinese sono morte e altre sei sono rimaste ferite dopo che diverse lastre posizionate su un pilastro sono cadute a terra per cause ancora da accertare.

ISRAELE-PALESTINA

Israele ha inviato carri armati nella città cisgiordana di Jenin, nel primo dispiegamento di questo tipo nell'area in oltre due decenni, mentre le truppe intensificano le operazioni nel territorio che, secondo i funzionari, dureranno almeno un anno. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato domenica che l'ultima operazione in Cisgiordania si stava espandendo e che le truppe sarebbero rimaste nei punti caldi urbani della zona “per il prossimo anno”, il che significa che circa 40.000 persone sfollate dai combattimenti non potranno tornare alle loro case.

THAILANDIA

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra domenica si è scusato per la scadenza dei termini di indagine senza l’arresto dei responsabili per il massacro di Tak Bai, che vent’anni fa costò la vita a 85 musulmani thailandese di etnia malese nella provincia di Narathiwat. Lo ha fatto domenica durante una visita alla scuola Saphan Wittaya nel distretto di Cho Ai Rong di Narathiwat. Le sue visite a Pattani, Yala e Narathiwat erano finalizzate allo svolgimento di colloqui di pace con le comunità musulmane locali in qualità di consigliere della presidenza malese dell'Asean.

TURCHIA-UZBEKISTAN

I servizi speciali della Turchia hanno fermato un cittadino dell’Uzbekistan, Abdulmalik A., entrato tramite un Paese della Ue e senza precedenti, sospettato di stare preparando attentati terroristici contro una sinagoga e alcune scuole ebraiche, agendo per conto dell’Isis. I servizi turchi sono riusciti a inserirsi nei canali cifrati dove i terroristi valutavano i progetti.

BIELORUSSIA

A Lida, una città della Bielorussia occidentale, è stato arrestato un sacerdote cattolico, padre Dmitrij Malets, vicario della parrocchia dell’Esaltazione della Santa Croce, per alcuni suoi messaggi di sostegno sui social a testi contro la guerra. Quando serviva nella parrocchia di Novogrudka era stato chiamato alle armi, ma il reclutamento era poi stato annullato per le risonanze delle sue preghiere pacifiste e liturgie di commiato dai fedeli.