Le altre notizie del giorno: la Thailandia promuove il turismo in Myanmar, l'India non vuole fornire ulteriori aiuti finanziari allo Sri Lanka, la morte di un cittadino della Malaysia in Thailandia è stata ricondotta alle gang criminali cinesi.

TAJIKISTAN – KIRGHIZISTAN

Le forze tagike stanno attaccando gli avamposti kirghisi lungo l'intera lunghezza del confine e le truppe kirghise stanno rispondendo al fuoco, ha affermato oggi il servizio di guardia di frontiera del Kirghizistan. Due guardie di frontiera tagike erano state uccise in scontri simili all'inizio di questa settimana, ma i due Paesi, che ospitano entrambi basi militari russe, sembravano aver cessato le ostilità.

RUSSIA – ARMENIA

Secondo i dati diffusi dal ministro dell’economia di Erevan Vagan Kerobyan, dall’inizio della guerra in Ucraina sono arrivati in Armenia tra 50 e 70 mila specialisti informatici russi, e sono state registrate nel Paese 859 aziende “con radici russe” e 350 ditte individuali, molte delle quali sono già entrate nella Top-20 dei contribuenti armeni.

MALAYSIA

Goi Zhen Feng, 23 anni, giovane della Malaysia, è morto in Thailandia, vicino al confine con il Myanmar, dopo essere caduto vittima di bande cinesi che ingannano i giovani con finti annunci di lavoro per farli lavorare nel settore delle truffe online in condizioni di schiavitù. Secondo le autorità della Malaysia questa è la prima morte che si può direttamente ricondurre alle gang criminali.

THAILANDIA

La polizia thailandese ha accusato di omicidio un soldato che nei giorni scorsi ha provocato una sparatoria in un centro di addestramento militare. Il sergente maggiore Yongyuth Mungkornkim, impiegato presso il Royal Thai Army War College, sarà processato mercoledì presso un tribunale militare nel nord di Bangkok. L’anno scorso sono successi almeno due episodi simili che hanno coinvolto i militari del Paese.

THAILANDIA – MYANMAR

Un'emittente televisiva thailandese sta contribuendo a diffondere la propaganda della giunta birmana volta a riportare i turisti in Myanmar, anche se il regime continua a uccidere e torturare civili. Nei giorni scorsi i media di Stato controllati dalla giunta birmana hanno annunciato la premiere di un documentario di viaggio, intitolato "The Exclusive", girato a Yangon e Naypyitaw, su Channel 5 in Thailandia, di proprietà della Royal Thai Army.

CINA – RUSSIA

Un gasdotto verso la Cina sostituirà il Nord Stream II verso l'Europa, ha dichiarato ieri il ministro dell'Energia russo, Alexander Novak. Il ministro ha aggiunto che Russia e Cina firmeranno presto accordi sulla fornitura di "50 miliardi di metri cubi di gas" all'anno tramite un gasdotto, il Force Siberia, che passerà attraversò la Mongolia e la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2024.

INDIA – SRI LANKA

L'India non prevede di fornire nuovo sostegno finanziario allo Sri Lanka dopo i quasi 4 miliardi di dollari erogati quest’anno. Lo hanno riferito alla Reuters due fonti governative indiane, secondo cui ora l’economia srilankese, grazie agli accordi preliminari con il Fondo monetario internazionale, dovrebbe cominciare a stabilizzarsi. I precedenti colloqui riguardo nuovi prestiti hanno fatto pochi progressi.