Le notizie del giorno: a rischio il cessate il fuoco tra Israele e Hamas dopo la minaccia di non rilasciare più gli ostaggi, oggi incontro del re giordano a Washington con Trump. In Indonesia c'è preoccupazione per i ruoli pubblici assunti dai militari. Pechino sta progettando treni per gli anziani per favorire l'economia. In Tagikistan ammesso un solo candidato dell'opposizione per le elezioni del mese prossimo.

CINA – NUOVA ZELANDA

La Nuova Zelanda ha accusato il governo delle Isole Cook di mancanza di trasparenza in merito all’intenzione di stipulare un accordo di partenariato con la Cina. Il leader della piccola isola del Pacifico, Mark Brown, si recherà a Pechino per firmare l'accordo. I legami tra le Isole Cook e la Nuova Zelanda sono regolati da un accordo di "libera associazione" in base al quale all’isola viene garantita la difesa e un certo supporto finanziario.

GIORDANIA–ISRAELE-USA

Si tiene oggi a Washington un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il re della Giordania Abdullah II. La Giordania, che riceve dagli Usa oltre un miliardo di dollari di aiuti e ospita già due milioni di rifugiati palestinesi, ha finora rifiutato la richiesta di accogliere i palestinesi di Gaza. Nel frattempo ieri Hamas ha minacciato di bloccare il nuovo rilasciaro di ostaggi previsto per il 15 febbraio, accusando Israele di violare gli accordi di cessate il fuoco. Trump ha commentato dicendo che se gli ostaggi non saranno liberati entro sabato, Israele dovrebbe ritirarsi dalla tregua e “lasciare che scoppi l’inferno”.

CINA

Pechino sta progettando la creazione di una rete di treni turistici dotati di strutture mediche e di assistenza per gli anziani per sbloccare il potere di spesa della popolazione più anziana. Il piano d’azione con una serie di linee guida è stato lanciato questa mattina. Secondo i dati governativi, nel 2022 una persona su cinque in Cina aveva almeno 60 anni o più, con un rapporto destinato a superare il 30% nel giro di un decennio.

INDONESIA

La nomina da parte dell'Indonesia di un generale dell'esercito per dirigere la società nazionale che si occupa di approvvigionamento alimentare ha sollevato preoccupazioni in merito al crescente coinvolgimento dei militari nella gestione delle attività pubbliche. In base alle leggi militari, ai soldati in Indonesia è consentito ricoprire incarichi civili solo presso istituzioni statali in settori quali difesa, sicurezza, intelligence e risposta ai disastri, ma non è consentito loro di essere coinvolti in politica e affari.

MYANMAR

Le reclute arruolate dall’esercito birmano nell’ultimo anno hanno raccontato di aver ricevuto l’ordine di bruciare le case dei civili, mentre gli ufficiali rubano il cibo nei villaggi e massacrano il bestiame. Secondo le milizie etniche della resistenza, il 70% dei soldati in prima linea sono nuove reclute. Da quando il regime ha iniziato a reclutare giovani lo scorso anno, molti sono fuggiti all’estero, mentre in alcune città l’esercito ha messo in atto operazione di “rapimento e reclutamento”.

RUSSIA

A San Pietroburgo le aziende hanno cominciato a pretendere dai dipendenti di devolvere “volontariamente” parte dello stipendio per le necessità dell’esercito, che verrà trasferito al fondo di beneficenza Suvorov, creato dall’ex-ufficiale Ajrat Gafurov per sostenere la guerra in Ucraina. Chi non è d’accordo rischia di essere privato dei premi, che possono costituire fino a metà dello stipendio.

TAGIKISTAN

La commissione elettorale del Tagikistan ha registrato 68 candidati di 6 partiti politici per le elezioni parlamentari che si terranno il prossimo 2 marzo, la maggior parte (28) dal partito al potere Democratico-Popolare, e altri candidati saranno presentati per i seggi uninominali. Dei socialisti e dei democratici, unici partiti di opposizione, è stato ammesso solo un candidato.