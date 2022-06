Le altre notizie del giorno: dal 2012 il numero di cinesi che hanno richiesto asilo all'estero ha continuato a crescere, l'Indonesia ha espulso un giapponese accusato di aver truffato il governo, i kirghizi potranno trovare impiego nei lavori agricoli in Corea del Sud, il principe saudita Mohammad bin Salman in visita in Giordania.

AFGHANISTAN

Almeno 250 persone sono morte a causa di un potente terremoto che ha colpito la provincia afghana di Paktika. La scossa è stata percepita anche in India e in Pakistan. Le autorità locali hanno comunicato che il bilancio delle vittime e dei feriti – stimati a 150 – potrebbe aumentare nelle prossime ore.

TAIWAN

In risposta alle provocazioni della Cina, che conduce missioni ed esercitazioni della propria aviazione vicino a Taiwan, il ministero della Difesa taiwanese ieri ha fatto decollare alcuni jet. Taipei considera “zona grigia” le attività militari cinesi, che puntano a logorare le forze dell’isola e a testarne le risposte. Venerdì Pechino aveva presentato la sua terza portaerei.

INDONESIA – GIAPPONE

L’Indonesia ha espulso un uomo giapponese accusato di aver truffato il proprio governo nel periodo peggiore della pandemia: Mitsuhiro Taniguchi e altri avrebbero fatto domanda per quasi 10 milioni di dollari di sussidi statali destinati alle piccole imprese colpite dal Covid-19. Il fuggitivo era stato arrestato un paio di settimane fa ed è stato rispedito in Giappone questa mattina.

CINA

Il numero di cinesi che ha chiesto asilo politico all’estero ha continuato ad aumentare da quando è salito al potere Xi Jinping nel 2012. Lo afferma un rapporto dell’Agenzia Onu per i rifugiati appena pubblicato. Negli c’è stato un progressivo aumento delle richieste di asilo: da 12mila nel 2012 a 120mila nel 2021.

INDONESIA – PAKISTAN

Secondo un rapporto pubblicato dall’Ente delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere le donne hanno sopportato il peso maggiore della diffusione del Covid-19 in Indonesia e in Pakistan: a due anni dall'inizio della pandemia, mentre la percentuale di uomini occupati è passata dal 90% all'80% in entrambi i Paesi, solo il 60% delle donne è rimasto occupato in Indonesia e meno del 40% in Pakistan. Inoltre nei Paesi insulari del Pacifico le donne hanno avuto meno probabilità di ricevere la seconda dose di vaccino per problemi legati alla disinformazione.

ARABIA SAUDITA – GIORDANIA

Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman è ieri atterrato ad Amman: è la prima visita del genere in cinque anni e arriva in un momento di grave difficoltà economica per la Giordania. Alcune aziende sperano che la visita sblocchi almeno 3 miliardi di dollari di finanziamenti che l'Arabia Saudita si era impegnata a investire senza mai concretizzare in progetti.A

RUSSIA

È stato rinvenuto l’originale della nuova denominazione dei McDonald’s russi, che oggi si chiamano “Vkusno i točka!”, “Buono e basta!”. Si tratta di una iniziativa di cibo di strada sovietico su bancarelle degli anni ‘70.

KIRGHIZISTAN – COREA DEL SUD

Gli abitanti della regione di Talas in Kirghizistan otterranno la possibilità di trovare lavoro in Corea del Sud grazie a un accordo tra i governi, per lavori agricoli stagionali fino a 5 mesi, un programma che era stato sospeso per il Covid e che ora sottrarrà ulteriormente la mano d’opera stagionale kirghisa alla Russia.