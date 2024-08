Le notizie di oggi: l'OMS ha annunciato le "pause umanitarie" temporanee per le vaccinazioni contro la poliomelite a Gaza. Le Filippine spenderanno 33 miliardi di dollari per modernizzare la difesa. La Corte Costituzionale di Seoul ha dichiarato incostituzionali perché troppo blandi gli obiettivi climatici del Paese. A Karachi chiuse le scuole per una depressione nel Mar Arabico che potrebbe trasformarsi in tempesta ciclonica.

THAILANDIA

Tre lavoratori stranieri intrappolati in un tunnel ferroviario crollato sono morti nonostante gli sforzi di salvataggio durati oltre cinque giorni, hanno dichiarato le autorità thailandesi.

Gli uomini, due provenienti dalla Cina e uno dal Myanmar, erano ancora vivi fino a giovedì, secondo le prime indagini sarebbero morti per asfissia. La tragedia è avvenuta nel distretto di Pak Chong, a circa 200 km a nord-est della capitale Bangkok.

GAZA - ISRAELE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato di aver ricevuto un “impegno preliminare” che consente “pause umanitarie” temporanee a Gaza per la distribuzione di vaccini contro la poliomielite, mentre aumenta la diffusione di malattie e patologie in tutta la Striscia assediata. Rik Peeperkorn, rappresentante dell'OMS nel territorio palestinese, ha dichiarato ieri che le tre pause avranno luogo dalle 6 alle 15 e dureranno tre giorni ciascuna in diverse aree di Gaza, a partire da domenica.

FILIPPINE

Le Filippine vogliono aggiornare le proprie forze armate con missili a medio raggio e jet da combattimento avanzati - hanno dichiarato ieri due alti funzionari della sicurezza - spendendo almeno 33 miliardi di dollari per modernizzare la propria difesa a fronte delle crescenti tensioni regionali. Il capo delle forze armate Romeo Brawner ha dichiarato ai giornalisti che le Filippine vogliono acquisire armamenti più all'avanguardia.

COREA DEL SUD

Ieri la Corte Costituzionale della Corea del Sud ha stabilito che gran parte degli obiettivi climatici del Paese sono incostituzionali, consegnando una vittoria storica ai giovani attivisti ambientali, che hanno pianto di gioia sui gradini del tribunale. Si sosteneva che gli impegni giuridicamente vincolanti della Corea del Sud in materia di clima erano insufficienti e non rispettati, violando i loro diritti umani costituzionalmente garantiti. Incostituzionale è l'assenza di un obiettivo governativo di riduzione delle emissioni di gas serra dal 2031 al 2050.

PAKISTAN

Forti piogge e venti tempestosi hanno costretto le autorità della più popolosa città del Pakistan, Karachi, a chiudere le scuole oggi, a causa di una profonda depressione nel Mar Arabico che secondo l'ufficio meteorologico potrebbe trasformarsi in una tempesta ciclonica. Secondo l'ufficio meteorologico, alcune zone di Karachi hanno ricevuto 147 mm di pioggia durante la notte e il sindaco della città, Murtaza Wahab, in un post su X, ha chiesto ai residenti di evitare “spostamenti non necessari”.

GEORGIA

La presidente della Georgia, Salome Zurabišvili, ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per le parlamentarie del prossimo 26 ottobre, definendole “l’equivalente di un referendum per la scelta tra l’Europa e la Russia” con toni accorati, secondo cui “la sottomissione ai compromessi con Mosca sarebbe di fatto una svendita della propria anima”.

RUSSIA

L’ex-capo redattore della Novaja Gazeta, il premio Nobel Dmitrij Muratov, ha rivolto un appello alla Croce Rossa in favore del prigioniero politico in Russia Aleksej Gorinov, 63 anni,

che sta scontando in lager una condanna a 7 anni per fake news sulle forze armate russe, per fornirgli cure adeguate dopo le torture subite nella cella di rigore in totale isolamento.