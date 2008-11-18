Le notizie di oggi: tre pescatori filippini in un'azione coi cannoni ad acqua della Guardia costiera di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Saliti a 14 i morti provocati dalla tempesta Byron tra le rovine della Striscia di Gaza. Corea del Sud, Giappone e Singapore nella "Pax Silica" di Washington per le catene di approvvigionamento dell'intelligenza artificiale. È cominciato nel caos tra la rabbia dei tifosi allo stadio di Calcutta il tour indiano di Lionel Messi.

THAILANDIA-CAMBOGIA

I combattimenti tra le forze thailandesi e cambogiane sono continuati nelle prime ore di oggi, nonostante le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ieri sera sosteneva di aveva concordato con i due Paesi un cessate il fuoco. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha affermato di aver detto a Trump che Bangkok è pronta a questo passo solo dopo il ritiro di tutte le forze cambogiane e la rimozione delle mine terrestri. Entrambe le parti hanno riferito di nuovi bombardamenti e scambi di artiglieria lungo il confine su cui dall’inizio della nuova ondata di scontri si contano già almeno 21 morti e centinaia di migliaia di sfollati.

CINA-FILIPPINE

La Guardia costiera di Manila reso noto che tre pescatori filippini sono rimasti feriti e che due imbarcazioni da pesca hanno subito “danni significativi” quando navi della guardia costiera cinese hanno sparato con cannoni ad acqua contro una flotta di pescherecci in una secca contesa del Mar Cinese Meridionale. La guardia costiera cinese ha dichiarato di aver allontanato diverse imbarcazioni filippine e di aver adottato “misure di controllo”. La secca di Sabina, che la Cina chiama Xianbin Reef e le Filippine Escoda Shoal, si trova nella zona economica esclusiva filippina, a 150 km a ovest della provincia di Palawan. La Cina rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale, una via marittima attraverso cui transitano scambi commerciali per oltre 3.000 miliardi di dollari all’anno. Nel 2016 un tribunale arbitrale internazionale ha stabilito che le ampie rivendicazioni di Pechino non hanno fondamento nel diritto internazionale, una decisione che la Cina respinge.

PALESTINA

Almeno 14 palestinesi sono morti nelle ultime 24 ore a causa del brusco calo delle temperature e del crollo di edifici durante la tempesta Byron a Gaza, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Wafa. Il bilancio comprende almeno tre bambini morti per ipotermia. Il maltempo ha provocato il crollo di almeno altre 15 abitazioni nella Striscia, in ginocchio dopo due anni di guerra, costringendo le squadre di soccorso a una corsa contro il tempo per recuperare le persone dalle macerie.

IRAN-USA-CINA

Una squadra delle forze speciali statunitensi nell’Oceano Indiano il mese scorso ha compiuto un’operazione al largo delle coste dello Sri Lanka contro una nave diretta dalla Cina all’Iran, sequestrando forniture di carattere militare. A riferirlo è il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. Il carico era composto da componenti potenzialmente utili per le armi convenzionali dell’Iran, aggiungendo che la spedizione è stata distrutta. L’imbarcazione avrebbe poi proseguito la navigazione.

COREA DEL SUD-GIAPPONE-USA

Gli Stati Uniti e sei Paesi alleati (Corea del Sud, Giappone, Singapore, Australia, Israele e Gran Bretagna) hanno adottato Ieri a Washington una dichiarazione denominata Pax Silica per la costruzione di un ecosistema di catene di approvvigionamento “affidabili” per l’intelligenza artificiale e i minerali critici in un contesto di crescente rivalità con la Cina. Il nome Pax Silica fa riferimento al composto raffinato in silicio, elemento chimico fondamentale per i chip informatici.

INDIA

È cominciato nel caos totale con episodi di vandalismo al Salt Lake Stadium di Calcutta il tour indiano della star del calcio Lionel Messi. La rabbia dei tifosi è stata innescata dalla quasi impossibilità di intravedere la stella argentina, circondata da una vasta schiera di addetti alla sicurezza e dignitari. Messi è stato portato via in fretta dallo stadio, considerato la casa del calcio nel subcontinente e per questo scelta per dare il via al suo primo tour in India dopo 14 anni, con tanto di statua in suo onore alta più di 20 metri. La chief minister del West Bengal, Mamata Banerjee ha condannato la “cattiva gestione” dell’evento e ha rivolto delle scuse a Messi che è già partito per Hyderabad.

UZBEKISTAN

Le Yurte, le tende tradizionali della cultura nomade del Kirghizistan, Kazakistan e Karakalpakstan sono state inserite nella lista dell’eredità immateriale della cultura umana dall’Unesco, nella sessione tenuta a New Delhi il 12 dicembre, come ha comunicato la capo dell’amministrazione presidenziale dell’Uzbekistan e figlia del presidente, Saida Mirziyoyeva, che aveva unito le regioni montuose uzbeke alle richieste dei kazachi e dei kirghisi.