di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) – Il servizio in lingua bangladese di Radio Veritas Asia (RVA), un’iniziativa pionieristica dei vescovi cattolici dell’Asia, continua a ispirare e trasformare vite grazie al suo incrollabile impegno per la verità e il dialogo. Ciò è apparso evidente durante la celebrazione della Giornata di RVA e dell’Anno giubilare svoltasi il 5 dicembre presso l’Archbishop T.A. Ganguly Hall di Dhaka. L’evento aveva come tema: “Pellegrini di speranza per l’annuncio della verità”.

Il programma ha riunito circa 140 partecipanti provenienti da ambienti diversi - musulmani, indù e cristiani - insieme a un vescovo, 10 sacerdoti, 15 suore e due fratelli religiosi. L’incontro non è stato solo una celebrazione, ma una testimonianza della missione di RVA di diffondere notizie autentiche e valori in un’epoca dominata da disinformazione e fake news.

Fondata l’11 aprile 1969 dalla Federazione dei vescovi cattolici dell’Asia, Radio Veritas Asia è stata concepita come una voce di verità per milioni di persone nel continente. Oggi trasmette a oltre 200 milioni di persone in 22 lingue asiatiche dalla sua sede di Quezon City, nelle Filippine. Il Bangla Service ha avuto inizio il 1º dicembre 1980, inizialmente tramite radio a onde corte. Per decenni è stato una fonte affidabile di notizie e contenuti spirituali per il pubblico bengalofono. Nel 2018, RVA è approdata alle piattaforme digitali, rendendo i propri programmi accessibili tramite sito web e canali social. Questa transizione ha ampliato la sua portata a livello globale, con ascoltatori e spettatori da 56 Paesi e oltre 36mila follower su Facebook.

La celebrazione del 5 dicembre a Dhaka è stata arricchita da testimonianze sentite di ascoltatori che hanno raccontato come RVA abbia toccato le loro vite. Didarul Islam, un ascoltatore musulmano di Chattogram, ha condiviso il suo percorso che dura da 35 anni con RVA Bangla Service: “Mi piace soprattutto il programma Chetna. Ha risvegliato la mia coscienza e cambiato la mia vita in modo positivo. Credevo in molte superstizioni, ma dopo aver seguito questo programma non ci credo più”. La sua devozione è così profonda che nel 2018 ha viaggiato fino a Manila per partecipare alle celebrazioni del cinquantesimo e ha portato a casa della terra di Quezon City come prezioso souvenir.

Un altro ascoltatore abituale, Ashiq Iqbal di Rajshahi, ha attribuito a RVA un ruolo fondamentale nella sua vita professionale: “Ho iniziato a collaborare con RVA e ho ricevuto una formazione in giornalismo, che mi ha aiutato a migliorare la mia carriera. RVA promuove sempre la verità, ed è questo ciò che apprezzo di più.”

La giovane ascoltatrice cattolica Maria Grace Sarkar ha sottolineato il ruolo di RVA nel combattere la disinformazione: “Oggi i social media ci sommergono di informazioni, ed è difficile capire cosa sia vero. Ma io mi fido completamente di RVA perché è gestita dai nostri vescovi cattolici e non diffonde mai notizie false”. Allo stesso modo, il cattolico Prodip Augustine Gomes ha espresso il suo legame spirituale: “Ascolto regolarmente le letture bibliche sulla pagina Facebook di RVA. Ascoltare la Parola di Dio riempie la mia anima.”

L’ospite d’onore dell’evento, il vescovo James Romen Boiragi della diocesi di Khulna, ha sottolineato la chiamata universale alla verità: “Nel mondo di oggi, le persone spesso trovano rifugio nelle menzogne per proteggere i propri interessi. Ogni religione ci invita a difendere la verità. RVA predica la verità e invita gli altri a fare lo stesso”. Ha ringraziato gli organizzatori e i partecipanti per il loro impegno in questa missione.

P. Nikhil Gomes, coordinatore dei programmi in lungua bangladese di RVA, da parte sua ha aggiunto: “Gli ascoltatori e gli spettatori sono il cuore pulsante del Radio Veritas Asia Bangla Service. Sono stati la forza trainante del nostro percorso di 45 anni. Veritas significa verità, e questa verità mostra alle persone la via della luce. Il nostro obiettivo è costruire dialogo, unità e fratellanza tra tutti, indipendentemente da razza, religione o casta”. Ha inoltre ricordato ai presenti che RVA è un’organizzazione non profit, priva di pubblicità, sostenuta dalla dedizione e dal supporto del suo pubblico.

Il Bangla Service di RVA continua dunque la sua missione, rimane un faro di verità e speranza per milioni di persone. In un’epoca in cui la disinformazione minaccia l’armonia sociale, l’impegno di RVA per notizie autentiche e dialogo interreligioso è più rilevante che mai - toccando vite superando barriere religiose e confini.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK