Le notizie di oggi: l'esercito israeliano ha annunciato "pause" per la consegna degli aiuti alla popolazione stremata di Gaza, ma i raid non si fermano. Al via un nuovo ciclo di incontri in Svezia tra Usa e Cina per proprogare di 90 giorni la tregua dei dazi. Sotto indagine e privato del certificato di ordinazione l'abate del tempio buddhista di Shaolin. Sono inizati i voli di linea diretti tra Mosca e Pyongyang.

THAILANDIA - CAMBOGIA

Thailandia e Cambogia tengono oggi dei colloqui in Malaysia - presidente di turno dell'Asean - nel tentativo di porre fine al conflitto che dura da quattro giorni. Bangkok ha dichiarato che una delegazione guidata dal primo ministro ad interim Phumtham Wechayachai parteciperà, dopo che Trump aveva sollecitato un cessate il fuoco. La Malaysia avrebbe confermato la partecipazione del primo ministro cambogiano Hun Manet. 33 tra soldati e civili sono stati uccisi, mentre oltre 200mila sono le persone sfollate dallo scoppio degli scontri il 24 luglio.

GAZA - ISRAELE

L'esercito di Israele ha annunciato “pause tattiche locali dell’attività militare” per la consegna di aiuti umanitari nelle aree densamente popolate di Gaza. Le "pause" avranno luogo dalle 10 alle 20 "fino a nuovo ordine" dove l'Idf non ha truppe di terra. L’annuncio è arrivato mentre diversi Paesi arabi hanno ripreso le consegne di aiuti alla popolazione stremata con il permesso di Israele: Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. La decisione è stata coordinata con le Nazioni Unite - criticate duramente da Israele - e altre organizzazioni. Dall'annuncio i raid israeliani non si sono fermati, con decine di morti nella Striscia.

CINA - STATI UNITI

Stati Uniti e Cina iniziano un nuovo ciclo di colloqui: l'obiettivo è una proroga di 90 giorni della tregua - che scadrà il 12 agosto - nella guerra commerciale tra le due potenze. Gli incontri in Svezia - guidati per Washington dal Segretario al Tesoro Scott Bessent e per Pechino dal Vice Premier He Lifeng - arrivano poche ore dopo Trump ha annunciato un accordo sui dazi con l’Unione Europea, che ha posto fine a una disputa durata mesi, concordando una tariffa statunitense del 15% su tutti i beni provenienti dall’Ue.

CINA

Shi Yongxin, l’abate del celebre tempio buddhista Shaolin, è sotto indagine da parte di diverse agenzie statali cinesi per appropriazione indebita, "relazioni improprie con più donne" e "aver generato figli illegittimi". Il Tempio Shaolin, che ha 1.500 anni e si trova in una catena montuosa nella provincia centrale cinese dell’Henan, attira ogni anno migliaia di discepoli. Shi, abate del Tempio Shaolin dal 1999, si è guadagnato il soprannome di "monaco CEO" per aver trasformato l’istituzione in un marchio globale. È stato privato del suo certificato di ordinazione nell’ambito dell’inchiesta, ha annunciato lunedì l’associazione buddista cinese.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Sono iniziati i voli diretti da Mosca a Pyongyang in un momento di rafforzamento dei legami tra le due nazioni e di facilitazioni per i turisti russi che viaggiano all’estero. Il primo volo Mosca-Pyongyang, operato dalla compagnia russa Nordwind Airlines, è decollato ieri, atterrando nella capitale nordcoreana circa otto ore dopo. La rotta sarà inizialmente servita solo una volta al mese, ha dichiarato il ministero dei Trasporti russo, con il primo volo di ritorno da Pyongyang a Mosca previsto per martedì.

ARMENIA - STATI UNITI

L’Armenia ha rifiutato la proposta di Donald Trump di “affittare” agli Stati Uniti la strada di 42 km attraverso Syunik ai confini con l’Azerbaigian, come ha comunicato il capo della commissione parlamentare per l’integrazione europea, Arman Egoyan, in quanto “vediamo dei pericoli per la nostra sovranità”, pur essendo favorevoli allo sblocco delle comunicazioni del Corridoio di Zangezur, che viene già definito il “ponte di Trump”.

KAZAKISTAN

Sono trascorsi cinque anni dall’approvazione in Kazakistan della legge “sulle manifestazioni pacifiche”, presentata come “una grande riforma democratica”, e secondo i calcoli di Azattyk Asia ci sono stati oltre 500 rifiuti ad organizzare raduni pubblici con continue giustificazioni pretestuose, dai lavori pubblici alle gare sportive in contemporanea, in realtà mai avvenute.