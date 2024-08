Le notizie di oggi: Blinken in Israele per l'accordo sul cessate il fuoco, ma Netanyahu e Hamas si accusano a vicenda. Proteste a Calcutta per lo stupro e omicidio di una dottoressa in un ospedale. Pakistan smentisce intenzione di attivare un firewall per controllare internet. Un caso di mpox anche nelle Filippine.

CINA-VIETNAM

Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato oggi il Vietnam durante i colloqui con il nuovo leader del Vietnam To Lam a Pechino, in occasione della sua prima visita di Stato da quando ha assunto il mese scorso l'incarico di segetario generale del Partito comunista vietnamita. L'incontro è un segnale degli stretti legami tra i due vicini, che hanno relazioni economiche e commerciali ben sviluppate nonostante gli occasionali scontri sui confini nel Mar Cinese Meridionale. Lam è arrivato domenica nella provincia meridionale cinese di Guangzhou per una visita di tre giorni che prevede incontri con il premier cinese Li Qiang e altri alti funzionari cinesi.

MEDIO ORIENTE

Mentre il segretario di Stato americano Anthony Blinken è arrivato in Israele per premere in vista dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi, è scontro a distanza tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la leadership di Hamas, che si accusano a vicenda di boicottare l’intesa. Intanto almeno nove palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani a Gaza, mentre nel nord di Israele sono stati intercettati nuovi droni di Hezbollah partiti dal Libano.

INDIA

Centinaia di donne sono scese in piazza a Calcutta e in altre parti del Bengala occidentale ieri sera, chiedendo giustizia per un presunto stupro e omicidio di una dottoressa del RG Kar Medical College and Hospital, un ospedale statale, avvenuto la scorsa settimana. Anche i medici hanno scioperato per 24 ore in solidarietà. Il Trinamool Congress, al governo nel Bengala occidentale, è stato messo sotto pressione per la sua gestione del crimine. I genitori della vittima hanno criticato i presunti tentativi di soffocare le proteste. Il CBI – l’agenzia investigative federale - continua le indagini sul caso dopo aver preso il posto della polizia di Calcutta su ordine dell'Alta Corte di Calcutta.

PAKISTAN

Il governo pakistano ha smentito le affermazioni secondo cui starebbe costruendo un firewall per controllare Internet, causando un rallentamento nelle connessioni nelle ultime settimane. Al contrario sostiene che il rallnetnamento sarebbe dovuto al massiccio uso di VPN (reti private virtuali). La dichiarazione arriva dopo che gruppi imprenditoriali avevano avvertito che la scarsa connettività potrebbe portare a un “esodo di massa” delle aziende informatiche. Chiudere internet per schiacciare il dissenso è una mossa familiare in Pakistan e in altre parti dell'Asia : dopo le rivolte scatenate dall'ex primo ministro Imran Khan l'anno scorso, il governo aveva bloccato le piattaforme di social media e ridotto la velocità delle connessioni.

FILIPPINE

Un nuovo caso di mpox (il cosiddetto vaiolo delle scimmie) è stato registrato anche nelle Filippine, A riferirlo è il ministero della Sanità secondo cui si tratta di un 33emme dell’area metropolitan di Manila senza precedenti di viaggio al di fuori del Paese. Si tratta del primo casi registrato nelle Filippine quest’anno, l’ultimo risaliva al dicembre 2023. Manila ha allertato i sistemi di tracciamento e prevenzione per ridurre i rischi di contagio.

RUSSIA

Sta diffondendosi sempre più la memoria del pianista russo Pavel Kušnir, morto a 39 anni nel lager di Birobidžan lo scorso 28 luglio dopo uno sciopero della fame. Condannato per “istigazione al terrorismo” per i suoi appelli e video contro la guerra, ha lasciato anche scritti che vengono ripresi dai media di tutto il mondo, e che lo rendono una figura sempre più nitida nell’esprimere i sentimenti di un vero pacifismo.

KAZAKISTAN

I musei di Almaty in Kazakistan hanno ottenuto il premio di Best Museum of the Turkic World da parte dell’organizzazione internazionale Tjurksoj, il cui segretario Sultan Raev ha ricordato come i musei della capitale meridionale kazaca abbiano allestito eccellenti mostre negli ultimi due anni a Istanbul, Praga e Seul, connettendosi alle esperienze dei migliori musei mondiali.