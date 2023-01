Le notizie di oggi: Jakarta ha approvato il piano di sviluppo del giacimento di gas nel Mar Cinese meridionale; Seoul lancia una nuova divisione dell’esercito per contrastare l’atomica di Pyongyang; Dubai taglia la tassa del 30% sull’alcol per incentivare il turismo; l’Isis rivendica l’attentato contro le forze talebane a Kabul; l’ex rabbino capo di Russia invita gli ebrei a lasciare il Paese.

GIAPPONE

Il Giappone aumenterà il sostegno finanziario alle famiglie per lasciare la capitale, Tokyo, e trasferirsi in campagna; l’obiettivo è di combattere lo spopolamento in diverse zone del Paese. Ogni nucleo riceverà fino a 10mila euro a partire dall’anno fiscale 2023, una somma di tre volte superiore a quella stanziata sinora. Da tempo le aree rurali registrano uno stato di grande abbandono.

INDONESIA

Jakarta ha approvato il primo piano di sviluppo per il giacimento di gas marittimo di Tuna, per un valore complessivo di oltre tre miliardi di euro. Si trova nel Mar Cinese meridionale, in un’area compresa fra l’Indonesia e il Vietnam e dovrebbe raggiungere al suo massimo nel 2027 una produzione di 115 milioni di piedi cubi standard al giorno (Mmscfd).

COREA

L’esercito sudcoreano intende lanciare una nuova divisione il cui compito sarà di contrastare le “minacce” provenienti da Pyongyang. L’attenzione sarà rivolta in particolare all’atomica e alle altri armi di distruzione di massa (Wmd) nelle mani del regime del Nord. Una decisione in risposta ai proclami di Kim Jong-un sulla crescita “esponenziale” dell’arsenale nucleare.

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai ha sospeso la tassa del 30% sull’alcol e cancellato quella sulle licenze, necessaria per la commercializzazione di bevande alcoliche. Una decisione che conferma la volontà dell’emirato di puntare su turismo e residenti stranieri per alimentare l’economia, vincendo la concorrenza di sauditi e Qatar. La norma entra in vigore l’8 gennaio per un periodo sperimentale di un anno.

AFGHANISTAN

Lo Stato islamico ha rivendicato l’attentato compiuto contro le forze talebane a Kabul, il primo gennaio. In un messaggio circolato sui social il gruppo jihadista afferma di aver ucciso almeno 20 persone e ferite altre 30. Dal ministero degli Interni afghano si parla di esplosione avvenuta all’esterno dell’aeroporto militare, senza fare riferimento a morti.

RUSSIA - ISRAELE

L’ex rabbino capo di Russia ora in Israele, Pinkhas Goldschmidt, ha rivolto un appello agli ebrei russi affinché lascino il Paese. L’invito è di andarsene “prima che li trasformino in capri espiatori per tutte le difficoltà conseguenti alla guerra in Ucraina”, in una nuova ondata di antisemitismo simile al “periodo dell’ascesa del regime nazista in Germania”.

AZERBAIGIAN - UCRAINA

La first lady ucraina Elena Zelenskaja ha rivolto pubblicamente un ringraziamento all’Azerbaigian per l’aiuto umanitario fornito. Gli aiuti di Baku consistono in una grande fornitura di trasformatori e generatori elettrici, “proprio quelle attrezzature di cui ha tanto bisogno la nostra popolazione - ha sottolineato - nelle regioni più colpite dalla guerra”.