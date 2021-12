Le notizie di oggi: drammatico impatto sull’informazione dall’ascesa dei talebani in Afghanistan, l’82% delle giornaliste ha perso il lavoro; Pechino invia aiuti per le vittime del tifone nelle Filippine; cresce la sfiducia dei cittadini turchi sulle prospettive economiche del Paese; Pyongyang celebra i 10 anni dalla morte di Kim Jong-il.

GIAPPONE

Questa mattina il Giappone ha giustiziato tre prigionieri. Si tratta delle prime esecuzioni dal dicembre 2019 e dall’ascesa del primo ministro Fumio Kishida, in carica da ottobre. Le autorità non hanno rivelato la loro identità. Al momento vi sono oltre cento detenuti nel braccio della morte, mentre il sostegno pubblico alla pena capitale resta alto nonostante le critiche internazionali.

AFGHANISTAN

L’impatto dei talebani sull’informazione in Afghanistan è stato “drammatico”, come denunciano gli esperti di Reporter senza frontiere (Rsf). Più di quattro media su dieci sono scomparsi (da 543 di inizio estate a 312) e il 60% dei giornalisti e dei dipendenti di giornali e tv non è più in grado di lavorare. Le donne hanno sofferto molto di più degli uomini: l’84% di loro ha perso il posto.

CINA - FILIPPINE

Il governo cinese ha iniziato oggi la distribuzione di beni di prima necessità per migliaia di vittime del tifone Rai nelle Filippine. Il bilancio aggiornato, ma ancora provvisorio, è di almeno 375 morti e 56 dispersi. L’ambasciatore Huang Xilian ha detto che “il nostro cuore è con tutte le famiglie colpite”. Raccolti 20mila pacchi alimentari contenenti 5 kg di riso, 10 scatole di cibo e noodles.

MALAYSIA

Almeno 14 persone sono morte e decine di migliaia sfollate per una delle peggiori inondazioni degli ultimi decenni in Malaysia. Tre giorni di massicce piogge torrenziali durante lo scorso fine settimana hanno causato gravi inondazioni in otto stati, sommergendo in parte città e villaggi. Il governo è stato oggetto di feroci critiche per la sua risposta ritardata e inadeguata all’emergenza.

TURCHIA

L'82% dei cittadini turchi afferma che il potere di acquisto è diminuito. Da un sondaggio di NG Research emerge che 7 persone su 10 ritengono che l’economia è destinata a peggiorare per i prossimi anni. Il 94% è dell’opinione che l’aumento dei tassi di cambio influenzi in modo negativo le prospettive future. Fra i fattori che hanno determinato la crisi vi è la pandemia di Covid-19.

RUSSIA

Un gruppo di parlamentari russi ha presentato alla Duma un progetto di legge che permetterà di accedere al programma di maternità surrogata soltanto ai cittadini della Federazione Russa. I vice-presidenti delle camere Petr Tolstoj e Anna Kuznetsova, iniziatori della proposta, intendono così difendere la nazionalità russa dalla dispersione provocata da ingerenze straniere.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha imposto il divieto di ridere, bere e fare acquisti a tutti i cittadini nord-coreani per 11 giorni, in concomitanza col periodo di lutto iniziato il 17 dicembre per i 10 anni dalla morte di Kim Jong-il, l’ex leader e padre di Kim Jong-Un. Durante tale periodo, le persone non possono nemmeno festeggiare i propri compleanni. Per chi infrange le regole è previsto l’arresto.

GEORGIA

L’iniziativa di pacificazione politica tentata dalla presidente della Georgia, Salome Zurabišvili, e benedetta dal katolikos ortodosso Ilja II, è stata contestata dalle opposizioni guidate dal Movimento Nazionale dell’ex-presidente Mikhail Saakašvili. Quest’ultimo ha convocato nell’ospedale carcerario di Gori in cui è detenuto i leader del partito per decidere la linea anti-governativa.