di Shafique Khokhar

Tre scuole inaugurate dal vescovo mons. Rehmat a Bonnieabad, la città che sta nascendo nel Punjab per le famiglie degli operai poveri e sfruttati grazie alla Società per lo sviluppo umano di p. Bonnie Mendes. Il racconto di una madre di tre figli ad AsiaNews: "Vedere che i nostri ragazzi potranno studiare per noi è un sogno che si avvera".

Toba Tek Singh (AsiaNews) - La Società per lo sviluppo umano, gestita da p. Bonnie Mendes e p. Simon Khursheed, sta costruendo una nuova città chiamata Bonnieabad a Mureedwala, nel distretto di Toba Tek Singh in Punjab, e nuove case per i lavoratori delle fornaci di mattoni e per i senzatetto. Dopo aver valutato le necessità, la Società ha deciso di costruire centri di alfabetizzazione per i bambini poveri del villaggio, perché nel villaggio non c'è una scuola adeguata e, d'altra parte, i lavoratori poveri delle fornaci di mattoni non possono permettersi di far studiare i loro figli in scuole private. Per questo motivo, con l'aiuto di amici stranieri, la Società per lo sviluppo umano ha deciso di costruire centri di alfabetizzazione per questi bambini poveri a Bonnieabad.

La Società ha costruito tre centri di alfabetizzazione nel villaggio in punti diversi, la cui cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri a Bonnieabad. Mons. Indrias Rehmat, vescovo di Faisalabad, ha presenziato all'evento e ha benedetto i centri di alfabetizzazione, piantando anche alberi insieme agli abitanti. All'inaugurazione erano presenti circa 600 persone, tra cui bambini, padri e famiglie povere del villaggio. Durante la cerimonia sono state offerte preghiere speciali per la pace e la prosperità del villaggio.

Parlando con AsiaNews, p. Bonnie Mendes, presidente della Società per lo sviluppo umano, ha raccontato: “Tre classi dei centri di alfabetizzazione ora hanno circa 60 bambini seduti sulle loro piccole sedie attorno a colorate tavole rotonde. La gioia alla cerimonia di inaugurazione era evidente dai loro sorrisi. Durante la cerimonia una ragazza disabile ha raccontato del suo incontro con una funzionaria della Società per lo sviluppo umano e di come abbia potuto cogliere quest’occasione per studiare”.

“Abbiamo un solo obiettivo – ha aggiunto p. Mendes - servire la comunità povera e in loro Gesù crocifisso. Ora abbiamo 60 bambini nelle classi, ma credo che altri si uniranno a noi nei prossimi mesi. Da qui impareranno a contribuire a migliorare la società in futuro. Continueremo a lavorare per loro e cercheremo di ampliare i nostri servizi”.

Il vescovo Rehmat si è rallegrato del lavoro portato avanti dalla Società per lo sviluppo umano, che a Toba Tek Singh gestisce una ventina di istituzioni, tra cui saloni di bellezza, centri di alfabetizzazione e centri di formazione per ragazze e donne povere, in modo che dopo la formazione possano guadagnare per le loro famiglie. A Bonnieabad, hanno acquistato un terreno e costruito 34 case per i lavoratori poveri delle fornaci di mattoni e per i senzatetto. “Chiedo a tutti voi - ha detto il vescovo agli abitanti di Bonnieabad - di mandare i vostri figli in questi centri di alfabetizzazione non solo per un futuro migliore delle vostre famiglie, ma anche per l'intera società. Vi prego di continuare a lavorare per queste comunità – ha aggiunto rivolgendosi alla Società per lo sviluppo umano - secondo gli insegnamenti di Gesù e vi assicuro il mio pieno sostegno”.

Parlando con AsiaNews, Nasreen Barkat, lavoratrice in una fornace di mattoni e madre di tre figli, ha dichiarato: "Per noi non è una benedizione che i nostri figli vadano a scuola e studino per un futuro migliore. Lavoriamo nelle fornaci di mattoni da generazioni e non avrei mai pensato che i miei figli potessero studiare in un ambiente così sano. Per noi è come un sogno che si avvera: spero che i nostri figli non lavorino più nelle fornaci di mattoni e che si mettano in proprio per contribuire a migliorare il futuro di questo villaggio e della società”.