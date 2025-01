Le notizie di oggi: in Cina annunciata pubblicamente l'avvenuta esecuzione dell'attentatore di Zuhai ad appena due mesi dalla strage. In Thailandia centinaia di coppie omosessuali si sposeranno il 23 gennaio con l’entrata in vigore della norma che ne legalizza il matrimonio. Inaugurato in Pakistan il più grande aeroporto del Paese, realizzato col contributo di Pechino. Patriarca e Custode di Terra Santa: con la tregua riprendano i pellegrinaggi nell’anno giubilare.

ISRAELE - PALESTINA

Fra i primi ordini esecutivi firmati ieri dal neo-presidente Usa Donald Trump la cancellazione delle sanzioni imposte da Joe Biden contro coloni e gruppi di estrema destra israeliana coinvolti in violenze contro palestinesi o nell’occupazione di terre in Cisgiordania. Il provvedimento del febbraio 2024 colpiva singoli ed entità che “minano pace, sicurezza e stabilità”. L’inquilino della Casa Bianca si è inoltre detto “non fiducioso” nella tenuta della tregua a Gaza fra Israele e Hamas.

TERRA SANTA

I vertici della Chiesa a Gerusalemme rinnovano l’appello ai cristiani nel mondo, perché tornino in Terra Santa. Patriarca latino e custode, dal sagrato della basilica del Santo Sepolcro, si rivolgono ai pellegrini di tutto il mondo chiedendo loro di venire a visitare i luoghi santi in questo anno giubilare 2025. Il card. Pierbattista Pizzaballa esorta a “riportare anche la speranza qui, in tante famiglie cristiane”. Fra Francesco Patton ricorda la “dimensione molto concreta di solidarietà”.

GIAPPONE

Tokyo intende adottare un approccio proattivo in tema di “difesa informatica attiva”, consentendo ad hacker che lavorano per le autorità di “attaccare” in via preventiva per scongiurare o fermare tentativi di sabotaggio. Gli esperti di polizia e Forze di autodifesa (Sdf) potranno infiltrarsi nei server per neutralizzare la fonte di attacchi informatici. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro Shigeru Ishiba presenterà le proposte di legge in Parlamento il 24 gennaio.

CINA

La Cina ha annunciato ieri di aver eseguito la condanna a morte di Fan Weiqiu, l'uomo che l'11 novembre a Zuhai ha ucciso 35 persone nell'attacco di massa più letale degli ultimi anni. Sempre ieri l'emittente CCTV ha riferito che un altro tribunale nella provincia orientale di Jiangsu ha eseguito la pena di morte per Xu Jiajin, un ex studente di 21 anni che negli stessi giorni ha attaccato una scuola professionale nella città di Wuxi. La rapidità nell'esecuzione della pena capitale e la diffusione della sua notizia è un indice dell'allarme sociale destato dalle esplosioni di violenza sempre più ricorrenti in Cina.

THAILANDIA

Centinaia di coppie LGBTQ si sposeranno il prossimo 23 gennaio, in concomitanza con l’entrata in vigore della norma che riconosce pari valore rispetto alle unioni eterosessuali. La Thailandia diventa così la più grande nazione in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dopo il Nepal e Taiwan. La società thai da tempo accetta identità e relazioni fluide, ma mancava una legislazione che ne determinasse il riconoscimento.

AFGHANISTAN

Un prigioniero afghano in custodia negli Stati Uniti da quasi 20 anni è stato liberato in cambio di due cittadini americani. Secondo fonti di Kabul, Khan Mohammad era stato arrestato nella provincia orientale di Nangarhar ed estradato, quindi condannato all’ergastolo per reati collegati al narco-terrorismo. Egli stava scontando la pena nello stato della California. Al momento non vi sono notizie ufficiali sui cittadini Usa rilasciati, ma potrebbero essere Ryan Corbett e William McKenty.

PAKISTAN - CINA

Il più grande aeroporto internazionale del Pakistan, finanziato e costruito dalla Cina nell’ambito della Belt and Road Initiative nella provincia del Balochistan, nel sud-ovest del Paese, ha aperto ufficialmente ieri accogliendo il primo volo. Lo scolo di Gwadar, assieme all’omonimo porto di acque profonde, sono stati realizzati nel quadro del “corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec) da 42 miliardi di dollari ed è ritenuto essenziale per aumentare commercio e connettività regionale.

RUSSIA - STATI UNITI

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue congratulazioni a Donald Trump in occasione dell’inaugurazione del suo mandato. Il leader del Cremlino ha dichiarato di “essere disponibile al dialogo” circa il conflitto in Ucraina, e apprezzato la volontà della nuova amministrazione Usa a ristabilire contatti diretti, così come le affermazioni del Tycoon contro la terza guerra mondiale.

KAZAKHSTAN

Continuano in Kazakistan gli arresti di giornalisti che esprimono con picchetti individuali il loro sostegno al collega Temirlan Ensenbek, autore della piattaforma satirica QazNews24, in carcere da oltre un mese. L’ultima a finire in cella è stata la giornalista Asem Žapiševa, attivista del movimento di protesta Oyan, Qazaqstan! che si era esposta davanti al teatro di Almaty.