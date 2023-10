di Nirmala Carvalho

L’attacco nella mattinata di ieri ha causato anche decine di feriti, alcuni in pericolo di vita. Intanto la polizia ha arrestato il presunto attentatore, che si è autodenunciato con un video su Facebook. Sarebbe un ex fedele, ma i Testimoni di Geova smentiscono

Kerala, India (AsiaNews) - Le autorità indiane affermano che un (presunto, ma la comunità smentisce il legame) ex Testimone di Geova è stato arrestato con l’accusa di aver fatto esplodere nella mattinata di ieri tre ordigni che hanno ucciso tre persone e ferite altre 50, di cui quattro in modo grave, durante un raduno nel sud dell’India. La prima esplosione è avvenuta al centro della sala. Pochi secondi dopo, altre due esplosioni hanno scosso simultaneamente entrambi i lati della sala, al termine della sessione di preghiera a Kalamassery, una città a Kochi, nello stato meridionale del Kerala.

Dopo l’attentato Dominic Martin, questo il nome del presunto aggressore, ha pubblicato un video su Facebook rivendicando la responsabilità degli attacchi, prima di arrendersi in una stazione di polizia nel distretto di Thrissur, a circa 40 km dal luogo delle esplosioni: "Mi assumo la piena responsabilità per questo. Sono stato io a causare l'esplosione. Sto realizzando questo video per chiarire perché l'ho fatto", ha detto sui social in un video, dove ammette che circa sei anni prima credeva che gli insegnamenti dei Testimoni di Geova fossero "antinazionali" e che scoprendo che così non era, aveva cercato di parlare al gruppo per far cambiare loro opinione.

“Dominic Martin è ancora sotto interrogatorio a Kochi", ha detto l'ufficiale delle pubbliche relazioni della polizia Pramod Kumar. "Stiamo cercando di accertare la veridicità della sua dichiarazione, ci vorrà del tempo. Non siamo in grado di confermare ancora il suo coinvolgimento nel caso, le indagini sono in corso", ha aggiunto. Intanto TA Sreekumar, portavoce regionale dei Testimoni di Geova, ha detto che Dominic Martin non è mai stato un membro registrato del gruppo e ha confermato che erano circa 2.300 persone che stavano partecipando all'evento di domenica. In totale sarebbero circa 60mila i fedeli appartenenti ai Testimoni di Geova in India.

Le indagini preliminari hanno mostrato che sono stati utilizzati ordigni esplosivi improvvisati, come ha confermato il direttore generale della polizia del Kerala Shaik Darvesh Saheb.

Foto: Sivaram V per Reuters