Città del Vaticano (AsiaNews) – La Santa Sede ha pubblicato in questi giorni l’Annuario Pontificio 2023 e l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021, che contengono i dati più aggiornati su tutti i numeri che riguardano la Chiesa cattolica nel mondo. la cui redazione è stata curata dall’Ufficio centrale di Statistica della Chiesa, sono in questi giorni in distribuzione nelle librerie, editi dalla Libreria editrice vaticana. Su questa miniera di numeri l’Osservatore Romano ha pubblicato un lungo articolo che riassume le tendenze più importanti e all’interno del quale vi sono anche alcune notizie significative sulle Chiese dell’Asia.

A livello planetario il numero dei cattolici battezzati è passato da 1.360 milioni nel 2020 a 1.378 milioni nel 2021, con una crescita dell’1,3%. Questo aumento è di poco inferiore a quello della popolazione della Terra, passata nello stesso periodo da 7.667 a 7.786 milioni, con una variazione dell’1,6%. In questo quadro l’Asia resta una delle aree del mondo dove il numero dei battezzati è superiore a quello dei cattolici che muoiono: negli ultimi dodici mesi l’incremento nel numero complessivo è stato dello 0,99%.

In raffronto agli abitanti del continente i cattolici asiatici continuano a rappresentare circa il 3,3% della popolazione (rispetto al dato del 17,67% di battezzati a livello globale). È interessante però ricordare che - essendo l’Asia il continente dove vive la maggior parte della popolazione mondiale - nello sguardo complessivo sulla Chiesa universale i cattolici asiatici rappresentano l’11% dei battezzati. Se sono dunque un piccolissimo gregge in tanti dei propri Paesi, nella fotografia complessiva del cattolicesimo globale il loro numero - insieme a quello dei cattolici africani - diventa sempre più significativo, a fronte del calo in atto in Europa e Nord America.

Un esempio particolarmente significativo viene, per esempio, dai dati sulle religiose: nel 2021 nel mondo le suore erano 608.958 unità, ma di queste ben 175.494 vivevano in Asia (il 28,9%). E se nella ripartizione per continenti l’Europa è ancora in testa con il 33%, il trend in atto dice chiaramente che probabilmente molto presto nella vita religiosa femminile l’Asia diventerà il continente con il numero maggiore di suore.

Quanto infine al numero dei sacerdoti Asia nel corso del biennio considerato l’Asia a livello complessivo ha fatto registrare ancora una crescita complessiva dell’1%. E resta un continente con tanti preti rispetto al numero dei fedeli: 2.137 per ogni battezzato (a fronte di una media globale di 3.373). Ma anche in Asia c’è una chiara inversione di tendenza ormai in atto: gli effetti dell’inverno demografico in tanti Paesi cominciano a farsi sentire e così anche il numero dei seminaristi asiatici nell’ultimo anno è diminuito dell’1,6%. Così nel mondo l’unico continente che fa ancora registrare un lieve aumento delle vocazioni al sacerdozio resta l’Africa dove è stato riscontrato un +0,6% nel numero dei seminaristi.

