New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - C’è anche un cittadino indiano tra i morti negli scontri iniziati due giorni fa in Sudan tra le milizie paramilitari delle Rapid Support Forces e l'esercito locale.

L’Ambasciata indiana a Khartum ha reso noto che la vittima si chiama Albert Augustine, aveva 48 anni ed era originario del villaggio di Nellippara nel distretto di Kannur, nello Stato indiano del Kerala. Secondo l’Indian Express, l’uomo si era congedato dall’esercito indiano e aveva iniziato a lavorare nel 2022 come capo della sicurezza per il DAL Group, un conglomerato industriale sudanese che si occupa di diversi ambiti nel Paese: agricolo, alimentare, energetico, e dell’educazione.

Augustine era al telefono con il figlio quando è stato colpito da un proiettile vagante, passato attraverso la finestra aperta del suo appartamento. Proprio pochi giorni prima la sua famiglia lo aveva raggiunto in Sudan per una breve vacanza in occasione della Pasqua.

Da sabato si sono susseguiti scontri a fuoco, con bombardamenti ed esplosioni in tutta la capitale sudanese. Il palazzo presidenziale e l’aeroporto della città sono contesi dalle due fazioni militari e da due giorni tutti i voli sono bloccati. Secondo i medici sono attualmente più di 50 le vittime e quasi 600 i feriti.

La situazione in Sudan viene seguita con particolare apprensione anche a New Delhi per la presenza di almeno 4mila cittadini indiani nel Paese, 1200 dei quali si sono stabiliti a Khartum da diversi decenni. Sabato 15 aprile l’ambasciata indiana aveva diffuso un comunicato con il quale invitava tutti i propri cittadini a non uscire di casa e a prendere le dovute precauzioni con effetto immediato.