di Nirmala Carvalho

Christine Nathan è stata eletta presidente della Commissione cattolica internazionale per le migrazioni. Per la prima volta l'organismo che riunisce le iniziative di 58 Conferenze episcopali ha scelto come guida una persona proveniente dall’Asia. Lotta al traffico dei minori, dignità del lavoro e tutela femminile tra le sue priorità.