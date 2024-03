Mentre i cristiani si preparano alla Pasqua, alcune famiglie di un villaggio hanno festeggiato insieme per la prima volta le rispettive celebrazioni. Il programma di dialogo interreligioso ha avuto inzio quattro anni fa e ha come obiettivo quello di rendere le comunità autonome nella gestione della pace.

Lucknow (AsiaNews) - Mentre i cristiani si preparano a celebrare la Pasqua, gli indù e i musulmani dell’India hanno festeggiato la festa di Holi e continuano a onorare il mese sacro di Ramadan. Nel villaggio di Kalheri, situato nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, per la prima volta le due comunità hanno trascorso insieme le rispettive celebrazioni. Un’attività che è stata resa possibile grazie al programma di Caritas India.

Il progetto ha avuto inizio quattro anni fa, con l’obiettivo di promuovere la pace e la comprensione reciproca attraverso la responsabilizzazione della comunità, che viene incaricata di mantenere l’armonia in modo autonomo. Si cerca di promuovere un senso di appartenenza tra i membri, in modo da colmare le divisioni all’interno del villaggio. Quest’anno, grazie a diverse campagne di sensibilizzazione e un approccio su base comunitaria, il programma Samvaad ha avuto un successo senza precedenti: mentre il sole tramontava, le famiglie indù di Kalheri hanno dato una mano nella preparazione dei pasti per la rottura del digiuno islamico, mentre le famiglie musulmane hanno adornato gli spazi con i colori vivaci tipici dell’Holi e hanno imparato a preparare i gujjiyas, dolci tipici della festività indù.

La piazza del villaggio si è così trasformata in un caleidoscopio di colori e aromi, dove i vassoi di datteri (il cibo con cui tradizionalmente si rompe il digiuno) si alternavano a vassoi pieni di petali colorati da lanciare in occasione della festa di Holi. Durante la serata, i canti devozionali indù e il richiamo alla preghiera islamico si sono alternati e intrecciati, mentre diverse famiglie si sono abbracciate in segno di solidarietà.

Per Caritas India, la celebrazione resterà impressa nella memoria collettiva del villaggio, servendo da testimonianza sul potere trasformativo della compassione e della comprensione interreligiosa.