Nella diocesi dell'Hebei mons. Simone Zhang Jianlin è detenuto dal 2021 mentre l'anziana madre di 90 anni malata ora è ricoverata in ospedale senza nessuno che si possa prendere cura di lei. La famiglia spera in un gesto di umanità da parte delle autorità.

Xuanhua (AsiaNews) - Il vicario della diocesi di Xuanhua, nella provincia cinese dell'Hebei, è in carcere da più di due anni mentre sua madre di 90 anni è troppo malata e nessuno si prende cura di lei.

Mons. Simone Zhang Jianlin, vicario generale della diocesi di Xuanhua - la stessa di cui è vescovo sotterraneo mons. Agostino Cui Tai, anche lui ripetutamente privato della sua libertà - è detenuto da quando è stato portato via dalla polizia nell'aprile 2021 e fino ad ora non gli è stata concessa alcuna libertà personale. Mons. Zhang è stato arrestato per aver criticato delle ordinazioni sacerdotali e diaconali illegittime. L’11 maggio 2021, il vescovo Guo Jincai della diocesi di Chengde, senza il consenso dei vescovi delle diocesi di Xuanhua e Xiwanzi, ha violato la disciplina ecclesiastica e si è recato presso la chiesa cattolica di Qujiazhuang, nella diocesi di Xuanhua, ordinando tre sacerdoti e un diacono per la "diocesi di Zhangjiakou". Tale diocesi, però non esiste per la Santa Sede, ma solo per il governo, e il territorio è suddiviso fra le diocesi di Xuanhua e Xiwanzi.

Il vicario Zhang ha "offeso" le autorità diffondendo le precisazioni della Santa Sede e le regole del diritto canonico, avvertendo i sacerdoti della diocesi di non partecipare alle cerimonie di ordinazioni illegali. Prima dell'ordinazione, il governo ha detenuto con la forza mons. Zhang e fino ad ora non è stato rilasciato. La madre novantenne di mons. Zhang è debole e malata, e di recente si è aggravata ed è stata ricoverata in ospedale. La madre di mons. Zhang è di solito curata dalla figlia anch’essa fragile e malata. Secondo alcuni fedeli, la famiglia spera ardentemente che le autorità rilasceranno mons. Zhang quanto prima possibile sulla base di motivi umanitari, così che possa prendersi cura della madre anziana e malata.

Fonti di AsiaNews riferiscono che l'ordinazione illegale compiuta dal vescovo Guo Jincai nella diocesi di Xuanhua ha gravemente sconvolto la gestione delle due diocesi di Xuanhua e Xiwanzi, accrescendo la confusione.