VIETNAM-STATI UNITI

Tentati dalle voci di una vita migliore all'estero e non disposti ad aspettare le lente procedure di rilascio dei visti, i vietnamiti hanno iniziato a entrare a piedi illegalmente negli Stati Uniti in un numero senza precedenti. Secondo dati della U.S. Customs and Border Protection rilanciati da Radio Free Asia dall’ottobre 2023 al marzo 2024, quasi 2.400 persone hanno già attraversato il confine. Il viaggio dal Vietnam dura anche Quattro mesi per un costo complessivo tra i 60.000 e i 75.000 dollari.

GAZA-ISRAELE

Andrea De Domenico, capo dell'ufficio delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari nei Territori palestinesi, ha dichiarato che le forniture di gasolio, necessarie per alimentare le pompe dell'acqua potabile, mantenere le comunicazioni e consegnare gli aiuti a Gaza, rischiano di esaurirsi oggi dopo che Israele ha assunto il controllo del valico di Rafah. De Domenico ha dichiarato che le Nazioni Unite utilizzano normalmente 200.000 litri di gasolio al giorno a Gaza, e che martedì sera ne rimanevano solo 30.000. Da parte sua Israele stamattina ha riaperto per gli aiuti umanitari il valico di Kerem Shalom, che era chiuso da domenica dopo un attacco di Hamas che ha ucciso quattro soldati israeliani.

CINA

Il suo nome su una corona di fiori al funerale di un’alta funzionaria del Partito suggerisce che Wei Fenghe, ex ministro della Difesa cinese e veterano del programma missilistico dell’esercito, potrebbe essere politicamente al sicuro, dopo che la sua assenza dagli eventi di Stato ha scatenato mesi di speculazioni sul suo destino. Wei si era ritirato poco prima che l'epurazione militare cinese travolgesse il suo successore e gli alti ufficiali della Rocket Force.

CAMBOGIA-MYANMAR

L'ex primo ministro cambogiano Hun Sen - in una videoconferenza con il capo della giunta militare birmana, il generale Min Aung Hlaing – ha chiesto di poter avere un colloquio con la Aung San Suu Kyi, incarcerata in Myanmar e spodestata da un colpo di stato militare più di tre anni fa. Secondo il quotidiano semi-ufficiale Fresh News, i colloqui si terrebbe in videoconferenza, ma i critici e le forze che si oppongono alla giunta affermano che l'approccio di Hun Sen non sarebbe gradito, dato il suo sostegno alla giunta.

SINGAPORE

L'intelligenza artificiale non ha le capacità di giudizio umane necessarie per fissare i tassi di interesse. Lo ha ha dichiarato il direttore generale della Banca centrale di Singapore Chia Der Jiun durante una sessione della Banca dei Regolamenti Internazionali. Chia ha dichiarato che l'intelligenza artificiale viene utilizzata in alcuni modelli economici e in settori come l'individuazione delle frodi, ma “c'è una grande quantità di giudizio nel comprendere e avere una visione del percorso dell'inflazione” e “della trasmissione della politica monetaria”.

RUSSIA

L’inaugurazione del quinto mandato di presidenza di Vladimir Putin è avvenuta in modo ancora più solenne delle volte precedenti, con alcuni chilometri di tappeto rosso per tutti i corridoi del Cremlino e sfoggio di retorica patriottica. Dopo il giuramento Putin si è recato nella chiesa privata degli zar dell’Annunciazione, per ricevere la benedizione del patriarca Kirill, che ha ricordato come “questo incarico viene direttamente da Dio”.

TURKMENISTAN

Aumenta in continuazione il numero dei cittadini del Turkmenistan a cui non viene concessa la possibilità di recarsi all’estero, nonostante il possesso dei documenti necessari e dei biglietti aerei su voli internazionali, e s’intensificano gli appelli nei confronti degli organi preposti all’emigrazione, con raduni di massa di fronte ai loro edifici come nella città di Mari.