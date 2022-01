VIETNAM

Thich Nhat Hanh, monaco buddista vietnamita e fra i più influenti maestri Zen, è morto stamane nella propria abitazione nel tempio di Tu Hieu a Hue, nel centro del Paese. Aveva 95 anni e ha speso gran parte della vita a diffondere messaggi di pace, non violenza e compassione. Si è battuto contro la guerra, vissuto a lungo in esilio ed è stato vittima della repressione delle autorità comuniste.

AFGHANISTAN

I talebani hanno fatto irruzione in un appartamento di Kabul, arrestando una donna conosciuta per le battaglie civili, assieme alle sue tre sorelle. Dietro il raid vi sarebbe la partecipazione di Tamana Zaryabi Paryani a una manifestazione femminista percepita come denigratoria e intollerabile per gli studenti coranici. Fra le ragioni della protesta, la lotta contro l’obbligo di velo (hijab).

CINA

Gli organizzatori dei Giochi invernali di Pechino riferiscono che la staffetta con la fiamma olimpica verrà effettuata all’interno di una bolla chiusa, senza contatti esterni. Le autorità innalzano l’allerta e parlano di battaglia “seria” contro i focolai Covid legati alle varianti Delta e Omicron. Ieri la capitale ha registrato sette casi di trasmissioni locali sintomatici e cinque asintomatici.

IRAN

Teheran discute con Mosca la costruzione di una nuova centrale nucleare in Iran, per sopperire al fabbisogno energetico. Il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian ne ha discusso con l’omologo Lavrov, proponendo lo sviluppo di una “cooperazione globale” fra i due Paesi. I diplomatici parlano di “eccellente collaborazione” in molti settori, da rafforzare nel futuro.

MYANMAR

Un tribunale militare ha condannato a morte Kyaw Min Yu, politico di lungo corso, già parlamentare e fra le personalità più in vista del governo civile guidato da Aung San Suu Kyi. Alla base della sentenza la (presunta) attività a sostegno di oppositori della giunta salita al potere con un golpe lo scorso febbraio. Egli è stato anche uno degli esponenti di punta di Generazione 88.

GIAPPONE

Per arginare l’escalation di Covid-19 bar e ristoranti di Tokyo e una dozzina di altre aree del Paese chiuderanno in anticipo rispetto all’orario consueto. Il provvedimento è una sorta di anticipazione dello stato di emergenza, impone i primi vincoli da settembre e sarà in vigore fino al 13 febbraio. Okinawa, Hiroshima e Yamaguchi avevano imposto restrizioni agli inizi del nuovo anno.

RUSSIA

A Novosibirsk (Siberia) le autorità hanno eretto un monumento su richiesta della Procura a uno dei protagonisti del “grande terrore” staliniano, Roman Rudenko, membro della “trojka speciale” che decideva le deportazioni nei lager. Il consiglio cittadino per le Belle Arti ha tentato di opporsi, ma i responsabili hanno voluto mettere “da parte le questioni etiche per onorare un grande concittadino”.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha sottoscritto la versione definitiva del nuovo codice fiscale del Paese, approvato dal Žogorku Keneš (il parlamento di Biškek) a fine dicembre. A nulla sono servite le proteste degli imprenditori, i quali sostengono la scarsa sostenibilità delle nuove norme, finalizzate sulla carta a combattere l’economia “nascosta” e l’evasione fiscale.