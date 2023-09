Alla vigilia dell'Assemblea che si apre a Roma e dove saranno presenti anche due propri vescovi la Chiesa cattolica del Vietnam ha inviato un messaggio ai fedeli in cui si indica per il 2024 il tema della valorizzazione della missione dei laici. "In Vietnam a causa di circostanze storiche, unite a condizioni di vita difficili e a un'errata comprensione della dottrina, alcuni vivono la loro fede passivamente. Ma il patrimonio di fede trasmesso dal sangue dei martiri è affidato a ciascuno di noi".

Ho Chi Minh City (AsiaNews) - Siamo alla vigilia ormai dell’apertura il 4 ottobre del Sinodo a Roma. E tra le esperienze più significative in Asia nel percorso voluto da papa Francesco nel 2021 e che proseguirà anche per tutto il prossimo anno, merita di essere segnalata quella della Chiesa del Vietnam. All’Assemblea saranno presenti due vescovi vietnamiti: mons. Joseph Đo Manh Hung, 65 anni, dal 2019 vescovo di Phan Thiêt sulla costa meridionale del Paese e segretario della Conferenza episcopale, e mons. Louis Nguyen Anh Tuan, 63 anni, da pochi mesi vescovo di Hà Tinh, in quelle che al tempo del conflitto erano le province del Nord.

A differenza dei due vescovi cinesi che arriveranno a Roma senza aver finora potuto prendere parte con le altre diocesi del mondo al cammino sinodale, la Chiesa del Vietnam è da tempo parte attiva nel cammino comune delle Chiese cattoliche dell'Asia con uno sguardo che va anche oltre i propri confini. Diventa allora interessante segnalare che - al termine del suo ultimo incontro, tenuto nei giorni scorsi a Ho Chi Minh City (l'ex Saigon) - la Conferenza episcopale ha voluto diffondere un messaggio rivolto a tutti i fedeli vietnamiti sull’esperienza del Sinodo. Un testo in cui si ricorda che – come era già stato annunciato – l’intero anno pastorale 2024 in Vietnam sarà dedicato al tema “Promuovere la partecipazione alla vita della Chiesa”, collocandosi dunque proprio nella lunghezza d’onda indicata da papa Francesco con il percorso sinodale.

Come scrivono nel messaggio l’arcivescovo di Ho Chi Minh City (l’ex Saigon) mons. Joseph Nguyen Nang, presidente della Conferenza episcopale, e lo stesso mons. Joseph Đo Manh Hung, in qualità di segretario, la Chiesa vietnamita vuole cogliere l’occasione del Sinodo per un salto di qualità nella partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita delle comunità. “In Vietnam - scrivono - a causa di circostanze storiche, unite a condizioni di vita difficili e a un'errata comprensione della dottrina, alcuni parrocchiani vivono la loro fede passivamente e sono indifferenti alle attività della comunità locale. Per loro la vita di fede consiste solo nell'osservanza del precetto domenicale. Pertanto, promuovere la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa in Vietnam è un'esigenza urgente”.

Ai preti chiedono di “essere consapevoli che il sacerdozio ministeriale si riceve per servire il sacerdozio comunitario dovuto al Battesimo. Pertanto – scrivono i vescovi vietnamiti citando il capitolo 37 della costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II - i pastori ordinati devono riconoscere e promuovere la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa. Devono essere pronti ad ascoltare le loro opinioni, fidarsi di loro nel servizio della Chiesa, dare loro libertà e potere di agire, incoraggiarli e metterli in grado di intraprendere quanto da loro iniziato”.

I sacerdoti vengono invitati a “organizzare corsi per la formazione dei laici, aiutandoli a comprendere correttamente i ruoli e doveri della loro vocazione e missione nella Chiesa”, senza pretendere di “sostituirsi ai loro parrocchiani”. Ai religiosi e alle religiose viene rivolto l’invito a vivere i tre consigli evangelici (povertà, castità e obbedienza) “come segni della presenza del Regno in mezzo alla terra, impegnandosi in tutti gli ambienti della società”.

Ai laici vietnamiti stessi viene chiesto di essere consapevoli della loro missione e del loro ruolo nella Chiesa. “Siate entusiasti di partecipare e collaborare strettamente con i sacerdoti per costruire la Chiesa e portare avanti la nostra missione di testimoniare il Signore con la vita”, scrivono i vescovi. “In particolare - aggiungono - i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, i catechisti, i ministri straordinari dell'Eucaristia, gli incaricati della Liturgia, i membri di associazioni e movimenti, devono avere una vita interiore e studiare l'insegnamento della Chiesa, per partecipare alle attività con apertura allo Spirito, con zelo attivo ma sempre in comunione armoniosa con i sacerdoti, i religiosi e la comunità”.

“Il patrimonio di fede di oltre 400 anni di evangelizzazione in Vietnam è affidato a noi - continua il messaggio -. Questa eredità è stata ottenuta con la fatica dei nostri predecessori e il sangue dei martiri. Abbiamo il dovere di preservarla e di farla crescere, in modo da poterla trasmettere alle generazioni future. Che possiate unirvi a noi, in accordo con la vita e la capacità di Dio, per costruire la Chiesa che desideriamo”.

“Nel 2023 – concludono i vescovi - la Chiesa cattolica in Vietnam celebra il 35° anniversario della canonizzazione dei martiri (1988-2023). È un'occasione per conoscere la storia dell'annuncio del Vangelo in Vietnam, l'esempio eroico dei nostri predecessori, grazie al quale rendiamo grazie a Dio, giuriamo di continuare l’opera dei nostri predecessori, scriviamo sulle pagine eroiche della storia della Chiesa, ci impegniamo a testimoniare Dio e a contribuire alla costruzione di una patria pacifica e prospera”.

