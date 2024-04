di Mathias Hariyadi

Dopo la visita del presidente eletto Prabowo a Pechino, il ministro degli Esteri cinese è in visita in queste ore a Jakarta. Sul tavolo dopo la linea ad alta velocità tra Jakarta e Bandung, un ulteriore impegno cinese per le infrastrutture della nuova capitale Nusantara.

Jakarta (AsiaNews) - Un appello congiunto per il cessate il fuoco a Gaza e in favore del riconoscimento pieno dello Stato della Palestina da parte delle Nazioni Unite. È l’iniziativa lanciata oggi da Jakarta dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi insieme alla sua omologa indonesiana Retno Marsudi. La presa di posizione è giunta a poche ore dal voto atteso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di una mozione presentata dall’Algeria che chiede - appunto - il riconoscimento dello Stato della Palestina, ma che verrà molto probabilmente fermata dal veto degli Stati Uniti.

L'appello congiunto – accompagnato dalla richiesta di un cessate il fuoco a Gaza – è stato diffuso nell’ambito della lunga visita che Wang Yi sta compiendo in questi giorni in Indonesia per rafforzare le relazioni bilaterali. Quello tra Pechino e Jakarta è un asse su cui la Repubblica popolare cinese punta molto in questo momento nell’area del Sud-est asiatico. Il mese scorso, il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto personalmente a Pechino il presidente eletto indonesiano, il generale Prabowo Subianto, che ha poi fatto tappa anche a Tokyo dove ha incontrato il premier giapponese Kishida.

Al di là delle questioni internazionali, il viaggio del ministro degli Esteri cinese in Indonesia ha al centro il tema degli investimenti di Pechino nella regione. Arriva dopo l’entrata in servizio appena sei mesi fa del treno ad alta velocità "Whoosh", che in soli 30 minuti collega Jakarta e Bandung, nella provincia di Giava Occidentale. Realizzato da pechino ha reso l’Indonesia l’unico Paese del Sud-Est asiatico a disporre di un collegamento ferroviario di questo tipo.

Ora l’Indonesia guarda a questa stessa partnership per Nusantara, la sua nuova capitale nel Kalimantan Orientale che verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 17 agosto. Nell’incontro che Wang Yi ha avuto oggi con il presidente in carica Joko Widodo la questione è stata espressamente posta dal presidnete ancora in carica Joko Widodo. “Il Presidente incoraggia la cooperazione (cinese ndr) nello sviluppo di Nusantara, anche per le modalità di trasporto”, ha dichiarato Marsudi, che ha accompagnato Jokowi durante l'incontro. Aggiungendo che si è discusso anche del proseguimento del progetto ferroviario ad alta velocità Jakarta-Bandung: “È necessario accelerare il completamento dello studio di fattibilità per l'estensione del percorso a Surabaya”, ha dichiarato.

Va aggiunto che l’arrivo dei treni cinesi in Indonesia ha in messo in moto anche altri progetti di linee ferroviarie ad alta velocità. Uno molto ambizioso è stato lanciato nei giorni scorsi da una società di infrastrutture del Brunei, la Brunergy Utama, che vorrebbe costruire la "Trans-Borneo Railways", una linea di ben 1.620 chilometri dalla costa occidentale del Borneo fino alle sue propaggini più orientali. La ferrovia collegherebbe il Brunei con la Malaysia e l’Indonesia, andando anche in questo caso a coinvolgere la nuova capitale Nusantara.

