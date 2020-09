Kathmandu (AsiaNews/Agenzie) - Ang Rita Sherpa, soprannominato “il leopardo delle nevi” per aver scalato il monte Everest per 10 volte senza alcuna bombola di ossigeno, è morto ieri all’età di 72 anni. La sua famiglia ha detto che egli aveva problemi al cervello e al fegato.

Nato nella regione himalayana, Ang Rita ha cominciato la sua carriera di ascensionista da adolescente, aiutando scalatori stranieri come portatore. In seguito egli è diventato una guida e dal 1983 al 1996 è salito sul monte Everest (8848 metri) senza ossigeno. Quest’impresa gli ha fatto conquistare il record nel Guinness dei primati nel 2017. Tale record non è stato ancora superato. Egli ha anche lavorato per progetti di conservazione e per la protezione dell’ambiente himalayano.

Il dipartimento nepalese del turismo ha detto che il contributo di Ang Rita “sarà sempre ricordato”.

Il suo corpo è stato composto in un monastero a Kathmandu e sarà cremato domani, secondo la tradizione buddista. Ang Rita lascia una figlia e due figli.