L’origine dell’epidemia è in una ditta di confezioni, che dà lavoro a 300 persone di diversi villagi. Quattro villaggi sono ad alto rischio di infezione. Fino a ieri mattina sono stati scoperti 164 nuovi casi di infezione, asintomatici. È la prima trasmissione locale del virus negli ultimi 10 giorni, dopo i casi scoperti a Qindao. Kashgar non ha attuato il lockdown completo.

Urumqi (AsiaNews) – A Kashgar, nell’estremo occidente della Cina, vi è un nuovo focolaio di casi di Covid-19, legato a una ditta locale di confezioni. La ditta, la Shuchang Garment Co. Ltd., si trova nella contea di Shufu; produce abiti, tende, lenzuola e coperte e dà lavoro a circa 300 persone dei villaggi vicini. Fino a ieri mattina sono stati scoperti 164 nuovi casi di infezione, asintomatici, tutti legati in qualche modo alla Shuchang. Il primo caso positivo è stato quello di una ragazza 17enne. Lei lavora in un’altra fabbrica, ma i suoi genitori lavorano nello stabilimento dell’infezione. Il 17 ottobre la ragazza aveva cenato con i suoi genitori nel dormitorio della ditta.

A Kashgar da giorni sono in atto una serie di test per tutta la popolazione di circa 4,75 milioni. La nuova scoperta rappresenta la prima trasmissione locale del virus negli ultimi 10 giorni, dopo i casi scoperti a Qindao. Fino ad allora, le autorità sanitarie cinesi registravano sporadici casi di infezione, tutti riconducibili a persone che tornavano in Cina da Paesi dove l’epidemia era diffusa.

Quella di Kashgar rappresenta anche l’inizio di una nuova ondata di infezioni nello Xinjiang, che non registrava casi positivi da agosto, quando la capitale della regione, Urumqi è stata messa in lockdown totale.

La nuova ondata sia di casi asintomatici preoccupa le autorità sanitarie perché rende più difficile la prevenzione e il controllo dell’epidemia. In ogni caso, Kashgar non ha attuato il lockdown completo. Ma il governo locale ha indicato che quattro villaggi sono ad alto rischio di infezione, compreso quello in cui si trova la ditta di confezioni.