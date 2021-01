Durante l’esecuzione della sentenza i due, sulla ventina, hanno più volte urlato e implorato pietà. La madre di uno di loro è svenuta nel sentire le grida del figlio. Uno “spettacolo” che ha sollevato critiche di attivisti e ong pro diritti umani. Per i funzionari locali i verdetti basati sulla sharia vanno applicati e non possono essere derogati.

Jakarta (AsiaNews/Agenzie) - Una coppia omosessuale di Aceh, la provincia indonesiana più conservatrice e la sola in cui vige la legge islamica, è stata frustata 80 volte in uno “spettacolo pubblico” che ha sollevato le critiche di attivisti e ong pro diritti umani. L’esecuzione della sentenza è avvenuta ieri: entrambi erano stati condannati a 80 colpi per atti contrari alla morale islamica (relazioni fra persone dello stesso sesso).

Le autorità non hanno voluto rivelare l’identità dei due, i quali hanno più volte urlato per il dolore durante le frustate, implorando pietà al boia. Gli ufficiali chiamati ad applicare il verdetto hanno proseguito incuranti delle grida, colpendoli sulla schiena con un bastone di rattan. In un attimo di pietà, gli ufficiali hanno interrotto la fustigazione per permettere ai due giovani, sulla ventina, di dissetarsi per poi riprendere con i colpi.

Durante l’esecuzione della sentenza la madre di uno dei due è svenuta sentendo le urla di dolore e le implorazioni del figlio.

Il funzionario pubblico Heru Triwijanarko sottolinea che le condanne in base alla sharia sono definitive e non possono essere derogate. I due erano stati arrestati a novembre, dopo che il padrone della casa che avevano preso in affitto li aveva trovati seminudi all’interno di una stanza. Sempre ieri altre quattro persone, fra i 17 e i 40 anni, sono state frustate per aver bevuto alcol o aver incontrato “persone dell’altro sesso”.

In passato attivisti e gruppi pro diritti umani hanno invocato la moratoria sulle fustigazioni e lo stesso presidente Joko Widodo si è detto contrario a questo tipo di punizione. Tuttavia, essa gode di vasto sostegno nella maggioranza della popolazione locale.

Circa il 98% dei cinque milioni di residenti di Aceh sono musulmani. La sharia è entrata in vigore intorno al 2005 in seguito a un accordo di pace fra Jakarta ed il Movimento per la liberazione di Aceh (Gam), gruppo separatista islamico. Secondo la legge islamica, persino “le coccole” fanno parte di una serie di reati (come gioco d'azzardo, consumo di alcolici o rapporti extraconiugali) punibili con uno specifico numero di colpi di canna. L’articolo 63 del Codice penale locale (Qanun Jinayat) proibisce le pratiche omosessuali, considerandole atti di sodomia.

Nel resto del Paese le relazioni tra persone dello stesso sesso sono permesse, se maggiorenni.