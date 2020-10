Nella prefettura di Hyogo, per nove mesi impiegati della Co-op Kobe visitano famiglie distribuendo gratis pannolini, latte in polvere, prodotti per neonati. Sono previsti colloqui con genitori e custodi dei bambini, alleviando le spese e le preoccupazioni dei familiari.

Akashi (AsiaNews/Agenzie) – Il governo della città di Akashi (prefettura di Hyogo, nella regione di Kansai, Honshu) ha lanciato dal primo ottobre un servizio di distribuzione gratis di pannolini per bambini e di cure e consigli a domicilio per le famiglie.

Impiegati della Co-op Kobe, incaricati del progetto, distribuiranno oltre ai pannolini anche latte in polvere e altri prodotti per neonati, sempre gratis, fermandosi a colloquiare con i bambini, i genitori o coloro che li custodiscono.

Il servizio è svolto una volta al mese e dura per nove mesi: dai primi tre mesi di vita dei neonati, fino al primo anno. Esso mira a sostenere la solitudine delle famiglie e soprattutto delle donne nel far crescere i loro figli; esso è anche un tentativo per far cambiare direzione all’inverno demografico in cui il Paese è avvolto.

Gli impiegati sono persone che hanno esperienza perché hanno cresciuto figli e hanno ricevuto uno speciale training. Essi non solo aiutano le famiglie alleviando le spese, ma offrono anche tempo per colloqui sul modo in cui far crescere i bambini, ascoltando le preoccupazioni dei genitori o delle bambinaie.