Il governo ha annunciato di volersi “conformare agli standard internazionali” per quanto riguarda la registrazione dei cittadini. La menzione della fede e lo status coniugale dei genitori sono stati per decenni strumenti di discriminazione sociale.

Colombo (AsiaNews) – Il governo nazionale ha annunciato di voler eliminare “sin da subito” dai certificati di nascita i dati sensibili su razza, religione e altri elementi privati. La decisione è stata presa per “conformarsi agli standard internazionali”: i nuovi documenti saranno anche in digitale, avranno un codice QR e uno a barre per eliminare la piaga della contraffazione.

Il responsabile del settore a livello nazionale, N. C. Vithanage, ha spiegato ai media che “ogni elemento sensibile sarà rimosso sin da subito, nonostante queste informazioni siano state fino ad oggi obbligatorie per richiedere i documenti”.

Secondo alcuni osservatori, la decisione è stata presa dopo l’aumento dei casi di discriminazione nei confronti di moltissimi bambini a causa della loro religione o dello status coniugale dei genitori. In modo particolare, il campo dell’istruzione statale ha discriminato i membri delle minoranze fino ad arrivare in casi nei quali è stata negata l’educazione ai bambini cristiani o musulmani.