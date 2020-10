Mosca (AsiaNews/Agenzie) – Armenia e Azerbaijan hanno concordato un cessate-il-fuoco temporaneo nel Nagorno-Karabakh, enclave armena in territorio azero, teatro dal 27 settembre di aspri combattimenti tra i militari di Baku e del locale governo separatista. L’accordo, siglato nella capitale russa, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino dai ministri degli Esteri dei due Paesi in conflitto.

L’intesa scatterà dalle 12.00 (ora di Mosca). Con l’aiuto del Comitato internazionale della Croce rossa, essa favorirà lo scambio dei prigionieri e dei corpi delle vittime. In base al documento, Erevan e Baku si impegnano ad avviare “concrete” discussioni per un accordo di pace, mediate dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Dall’inizio delle ostilità, scatenate dagli azeri, i bilanci ufficiali parlano di 300-400 morti, dei quali almeno 50 civili. Ma il numero è chiaramente parziale: l’Azerbaijan non comunica le sue perdite militari, anche se – come gli armeni – rivendica di aver eliminato migliaia di soldati nemici.

Erevan e Baku si accusano a vicenda di colpire bersagli civili: al momento sono 70mila gli sfollati nel Karabakh, metà della popolazione locale.