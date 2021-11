Le notizie di oggi: guadagni record per chi coltiva l'oppio in Afghanistan, Hong Kong vaccinerà i bambini di 3 anni con il Sinovac, migliaia in piazza nella città iraniana di Isfahan contro la carenza d'acqua. L'ex presidente georgiano Saakašvili - da 49 giorni in sciopero della fame in carcere - trasferito in terapia intensiva.